  • 30°C
香港時間 : 2024324日 (週日) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手爸媽丨袁咕碌不怕生埗大受女護士歡迎　張寶兒喜見4個月囝囝快長肉

娛樂 10:05 2024/03/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

張寶兒好受姐姐歡迎噃！

袁偉豪夫婦去年榮升新手爸媽，他跟張寶兒的寶貝仔「袁咕碌」袁晞祐已經4個月大，日前(3月21日)袁偉豪夫婦帶「袁咕碌」做兒童保健檢查，可愛又不怕生埗，大受醫院裡的護士姐姐歡迎！

新手爸媽丨袁偉豪唔介意被叫「張寶兒老公」　Ben望龍年湊夠「好」字

袁咕碌完全不怕生埗

從張寶兒上載的短片所見，袁偉豪抱著兒子聽醫生講報告，4個月大的袁咕碌面珠肥嘟嘟超可愛。

難怪另一片段見到數名護士姐姐圍住他，爭住抱袁咕碌，連張寶兒也笑說：「你睇幾多姑娘圍住佢，爸爸撓埋手！」在旁的袁偉豪就露出無奈的表情。

點擊圖片放大
+6
+5

新手爸媽丨快閃外遊袁偉豪做湊仔公　張寶兒心繫阿囝：用CCTV跟他聊天

張寶兒：媽媽睇好你

另外張寶兒寫道：

見返熟悉的姑娘姐姐同埋醫生哥哥
你一d都不怕生
生長圖仲顯示你已經係人地六個月的高度同重量
睇黎你自己都好滿意呢個成績！
咁返屋企你就繼續加油吃奶做運動啦
媽媽睇好你

看來4個月大的袁咕碌幾重磅，當中媽媽張寶兒功不可沒，張寶兒曾大讚兒子袁咕碌聽話肯飲奶，而張寶兒自言奶量大，因而可以餵全母乳，不過坐月期間因抗生素敏感致生紅疹，某段日子袁咕碌無母乳飲，張寶兒擔心到想喊。

 

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

BB回鄉證丨張寶兒坐月期帶初生兒子急辦回鄉證　一文看清BB辦回鄉證攻略【附詳情連結】
16:43 2023/11/30
BB回鄉證丨張寶兒坐月期帶初生兒子急辦回鄉證　一文看清BB辦回鄉證攻略【附詳情連結】
新手媽媽丨張寶兒坐月期間全身出滿紅疹　母子分隔6個鐘想爆喊：突然間好掛住佢
14:10 2024/01/18
新手媽媽丨張寶兒坐月期間全身出滿紅疹　母子分隔6個鐘想爆喊：突然間好掛住佢
圈中靚媽丨張寶兒做「跟得夫人」北上到深圳坐月　享受女皇級待遇性價比勁高
12:57 2024/01/11
圈中靚媽丨張寶兒做「跟得夫人」北上到深圳坐月　享受女皇級待遇性價比勁高

你可能感興趣

BB回鄉證丨張寶兒坐月期帶初生兒子急辦回鄉證　一文看清BB辦回鄉證攻略【附詳情連結】
16:43 2023/11/30
BB回鄉證丨張寶兒坐月期帶初生兒子急辦回鄉證　一文看清BB辦回鄉證攻略【附詳情連結】
新手媽媽丨張寶兒坐月期間全身出滿紅疹　母子分隔6個鐘想爆喊：突然間好掛住佢
14:10 2024/01/18
新手媽媽丨張寶兒坐月期間全身出滿紅疹　母子分隔6個鐘想爆喊：突然間好掛住佢
圈中靚媽丨張寶兒做「跟得夫人」北上到深圳坐月　享受女皇級待遇性價比勁高
12:57 2024/01/11
圈中靚媽丨張寶兒做「跟得夫人」北上到深圳坐月　享受女皇級待遇性價比勁高
袁偉豪 張寶兒 娛樂人物職業 演員 爸媽心聲 娛樂行業 新手爸媽 家庭關係

最高瀏覽

缺乏睡眠｜日睡4小時半夜call下屬工作　50歲工作狂突患急病離世【1分鐘自測過勞症狀】
缺乏睡眠｜日睡4小時半夜call下屬工作　50歲工作狂突患急病離世【1分鐘自測過勞症狀】