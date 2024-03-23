新手爸媽丨袁咕碌不怕生埗大受女護士歡迎　張寶兒喜見4個月囝囝快長肉

▲ 張寶兒好受姐姐歡迎噃！

袁偉豪夫婦去年榮升新手爸媽，他跟張寶兒的寶貝仔「袁咕碌」袁晞祐已經4個月大，日前(3月21日)袁偉豪夫婦帶「袁咕碌」做兒童保健檢查，可愛又不怕生埗，大受醫院裡的護士姐姐歡迎！

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袁咕碌完全不怕生埗

從張寶兒上載的短片所見，袁偉豪抱著兒子聽醫生講報告，4個月大的袁咕碌面珠肥嘟嘟超可愛。

難怪另一片段見到數名護士姐姐圍住他，爭住抱袁咕碌，連張寶兒也笑說：「你睇幾多姑娘圍住佢，爸爸撓埋手！」在旁的袁偉豪就露出無奈的表情。

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張寶兒：媽媽睇好你

另外張寶兒寫道：

見返熟悉的姑娘姐姐同埋醫生哥哥

你一d都不怕生

生長圖仲顯示你已經係人地六個月的高度同重量

睇黎你自己都好滿意呢個成績！

咁返屋企你就繼續加油吃奶做運動啦

媽媽睇好你

看來4個月大的袁咕碌幾重磅，當中媽媽張寶兒功不可沒，張寶兒曾大讚兒子袁咕碌聽話肯飲奶，而張寶兒自言奶量大，因而可以餵全母乳，不過坐月期間因抗生素敏感致生紅疹，某段日子袁咕碌無母乳飲，張寶兒擔心到想喊。

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