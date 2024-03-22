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周末好去處｜西營盤餐廳辦森山大道攝影展　享特色雞尾酒

休閒消費 11:37 2024/03/22

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Melody 展出森山大道相展。

位於西營盤融合音樂與美食的Melody House of Food & Music，將與WKM Gallery 及來自巴西、阿根廷的跨界別創作組合 Organikka合作，將於3月26日舉行日本知名攝影師森山大道「City Drifter」精選作品展獨家預展。

屆時Melody整個走廊將會特別展出森山大道的經典黑白照，讓客人率先欣賞將於WKM藝術週展出的作品。

SCANDALOUS / ACCIDENT (東京, 1969), 2016

在這個只此一晚的活動中，Melody整個走廊將會特別展出森山大道的經典黑白照，讓客人率先欣賞將於WKM藝術週展出的作品。

而Bar Lounge將由下午6時起現場播放由 Organikka 的 Jaayology 創作、節奏明快的巴西音樂，以及Melody知名音樂總監Johnny Hiller精選的日本黑膠唱片，涵蓋城市流行音樂、熱帶音樂、巴薩諾瓦音樂及七至八十年代的樂曲。客人亦可設施齊備的音樂廳裡品嚐特色雞尾酒，欣賞現場帶來的精選音樂。

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關於森山大道

森山大道（1938年出生），使用一部菲林相機，拍攝新宿區人物、物體和城市環境的顆粒狀、晃動、模糊甚至扭曲的影像。這些模糊的影像劃破時間的界限，並深化了主題，重新定義了攝影師的想像與發揮空間。

1983年，森山被攝影學會（Shashin Kyokai）評為年度攝影師；他的主觀黑白攝影被認為是一種人性化的攝影方式，挖掘了城市大眾的深層意識。

森山被譽為最重要的當代日本藝術攝影師之一，他具有影響力的單色視覺風格，後來成為全球的攝影趨勢。

info
地址：西環西營盤第三街100號地舖

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