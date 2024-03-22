酒店優惠｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至買一送一　人均$235起升級豪華房包早餐+景點門票

▲ KKday推出深圳及東莞觀瀾湖酒店優惠低至買一送一，人均$235起升級至豪華湖景房，包早餐及景點門票。

臨近復活節長假期，家長準備好帶小朋友去哪裏遊玩？喜歡北上的家長可以考慮到觀瀾湖度假！KKday今日（22日）下午3時推出一系列深圳及東莞觀瀾湖酒店優惠，其中東莞觀瀾湖酒店更是買一送一，2大1小入住包自助早餐，每晚連稅人均低至$233，玩盡酒店內多項親子設施兼送景點門票。星期一至日劃一收費，復活節假期也不加價，即睇詳情！

最新影片推介：

東莞觀瀾湖度假酒店買一送一+免費升級房型

東莞觀瀾湖度假酒店坐擁國家5A級旅遊景區，被大屏嶂國家森林公園和觀瀾湖高爾夫球會球場包圍，以生態、環保的綠色人文理念而建成的亞洲頂級山林高爾夫休閒度假酒店。完善配套設施包括：50米戶外泳池、兒童嬉水池（設滑梯、噴水池、泥池）、室內恒溫泳池、健身室、桌球、乒乓球、兒童樂園、蹦床樂園、迷你高爾夫、迷你動植物園，以及多間餐廳、酒吧及野餐燒烤區等。

坐落於東莞林坪路的東莞觀瀾湖度假酒店，鄰近好去處包括大型的觀瀾湖新城商場、擁有58個打球位的高爾夫場、區松山湖生態景區，以及設有冰雪樂園的廣東觀音山國家森林公園等。

▲ 東莞觀瀾湖度假酒店買一送一及免費升級至高級豪華湖景客房。（有關機構提供）

【KKday獨家：東莞觀瀾湖度假酒店買一送一及免費升級至高級豪華湖景客房】

入住高級山景客房連豪華自助早餐

（送：漫步大屏障森林公園、探索大型園林迷宮門票）

優惠價：$1,412/2 晚，平均$706/晚

最多可2位成人及1位小童（1.2米以下）入住，每晚只須$235/位

公眾假期：$1,629/2晚，平均$814.5 晚

最多可2位成人及1位小童入住，每晚只須$271.5/位

＊清明節假期（4月4-6日）、勞動節假期（5月1-4 日）、端午節假期（6月8-9 日）

交通建議：

港鐵東鐵綫落馬洲站落車，福田口岸過關後，換乘深圳地鐵四號線可直達觀瀾湖站下車，全程50 分鐘車程。出站後（觀瀾湖站B、C 出口）於觀瀾湖新城外有園區的免費穿梭巴士，直達東莞觀瀾湖度假酒店。

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深圳觀瀾湖度假酒店升級至行政客房

至於深圳觀瀾湖度假酒店位於高爾夫球場中心，擁有國家5A級旅遊景區風光。酒店周邊設有觀瀾湖生態運動公社，場內包括：全深圳首個冰雪體驗館，佔地1.2萬平方米的卡魯冰雪世界中；觀瀾湖新城則開設有馬術體驗館及專業溜冰訓練中心——冰堡國際滑冰場（Ice Castle）；觀瀾湖藝工廠內提供包括木藝、皮藝、玻璃、陶藝等9項工作坊及文化娛樂設施。

深圳觀瀾湖度假酒店設有7大夢幻主題，配套設施包括：室內兒童Play House、高爾夫球場、戶外泳池、水上樂園、水療養生中心、生態體驗館、迷你動物園、有機植物園，以及中西日餐廳等。

【KKday獨家：深圳觀瀾湖度假酒店獨家升級至行政客房】部分優惠如下：

1. 入住豪華客房連豪華自助早餐及晚餐

優惠價：$1,391/晚

最多 2 位成人及 1 位小童入住 1 晚，每晚只須 HK$463/位

2. 入住高級豪華客房連自助早餐、餐飲現金券或水療，再送卡丁車、高爾夫球及保齡球體驗

優惠價：$1,717/晚

最多 2 位成人入住 1 晚，每位只須 HK$858/位

- 500元餐飲現金券（可兌換雙人周末自助晚餐一次）或雙人60分鐘休閒舒緩水療體驗（需提前預約）

3. 入住高級豪華客房連自助早餐及烤肉自助晚餐

再送魯冰雪世界滑雪門票及酒店康樂設施

優惠價：$1,846/晚

最多2位成人入住1晚，每晚只須$923/位

- 送餐飲代金券300元（平日）或酒店自助晚餐（周末及公眾假期）

- 送卡魯冰雪世界滑雪門票

銷售日期：2024年3月22日15:00至2024年3月31日23:59

入住日期：2024年3月23日至6月30日

酒店地址：中國東莞市塘廈鎮大坪林坪路

深圳市龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

*以上價錢已包括原價10&服務費

購買連結：【按此】

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責任編輯：林綺玲