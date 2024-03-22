  • 25°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 15:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛樂大亨｜古天樂分享「斷食法」建議要習慣肚餓　古生：餓起碼4至6個鐘頭以上

娛樂 13:33 2024/03/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

古天樂分享自己為何「斷食」。

古天樂早到在泰國拜四面佛被不少網民「野生捕獲」，而碰巧當時也在泰國的YouTuber混血肥仔知道此事後，即聯絡古天樂邀請上頻道BBO | Black Box Office拍片，繼上一集到超市購物後，今集古生就指令主持人混血肥仔、丁彥均到泰國唐人街行動。

古生更分享「斷食法」養生，他指：「我哋應該學識每一日去餓。」

娛樂大亨丨古天樂係時間管理大師　從不用放假日理萬機：仲有大把時間

古天樂語重深長叫混血肥仔食少一點好好顧住身子。

古天樂：應該學識每一日去餓

混血肥仔問古天樂會否吃唐人街的美食，古天樂指自己全部都吃，「唔怕，只要唔係成日食。」

他指：「依家現代飲食係非常之唔健康，做訪問時話我係斷食，好多人留言話斷食餓壞個胃，你教壞人啊、教人斷食。」

他續指：「要習慣肚餓，你餓係儲存咗脂肪、糖分，全部嘅嘢，身體會幫你重組一次。你不停食，佢就不停覺得有，有就唔洗補充，吸收多咗就成為脂肪。我哋應該學識每一日去餓，而唔係學識每一日去飽。」

古天樂指人要習慣肚餓。（影片截圖）

古天樂：年紀再大就會去用錢買健康

古天樂指人在年輕時糖分消化得快，但年紀大時就可能會有糖尿病，他稱：「餓起碼4至6個鐘頭以上，先有用，呢一個就係斷食嘅一個理論。」

混血肥仔稱自己是不吃東西就會發脾氣，古天樂就建議他可嘗試去做斷食，並指：「依家你仲年青，你以後年紀再大，你就會去用錢買健康，你以後再發脾氣嗰陣，係可能醫生叫你唔食得、唔好食，你可以食，你食緊藥。」

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

娛樂大亨丨古天樂係時間管理大師　從不用放假日理萬機：仲有大把時間
14:56 2024/03/14
娛樂大亨丨古天樂係時間管理大師　從不用放假日理萬機：仲有大把時間
慈善男神丨出錢出力助前輩藝人獲封真男神　古天樂獲馮素波表揚：香港演藝界之福
19:04 2024/02/25
慈善男神丨出錢出力助前輩藝人獲封真男神　古天樂獲馮素波表揚：香港演藝界之福
演藝人協會丨古天樂驚喜現身表揚前輩　周驄獲「傑出演藝大獎」提議開老人院
17:03 2024/03/07
演藝人協會丨古天樂驚喜現身表揚前輩　周驄獲「傑出演藝大獎」提議開老人院

你可能感興趣

娛樂大亨丨古天樂係時間管理大師　從不用放假日理萬機：仲有大把時間
14:56 2024/03/14
娛樂大亨丨古天樂係時間管理大師　從不用放假日理萬機：仲有大把時間
慈善男神丨出錢出力助前輩藝人獲封真男神　古天樂獲馮素波表揚：香港演藝界之福
19:04 2024/02/25
慈善男神丨出錢出力助前輩藝人獲封真男神　古天樂獲馮素波表揚：香港演藝界之福
演藝人協會丨古天樂驚喜現身表揚前輩　周驄獲「傑出演藝大獎」提議開老人院
17:03 2024/03/07
演藝人協會丨古天樂驚喜現身表揚前輩　周驄獲「傑出演藝大獎」提議開老人院
古天樂 娛樂人物職業 演員 KOL YouTuber YouTube 養生 娛樂行業 娛樂機構