娛樂大亨｜古天樂分享「斷食法」建議要習慣肚餓　古生：餓起碼4至6個鐘頭以上

▲ 古天樂分享自己為何「斷食」。

古天樂早到在泰國拜四面佛被不少網民「野生捕獲」，而碰巧當時也在泰國的YouTuber混血肥仔知道此事後，即聯絡古天樂邀請上頻道BBO | Black Box Office拍片，繼上一集到超市購物後，今集古生就指令主持人混血肥仔、丁彥均到泰國唐人街行動。

古生更分享「斷食法」養生，他指：「我哋應該學識每一日去餓。」

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▲ 古天樂語重深長叫混血肥仔食少一點好好顧住身子。

古天樂：應該學識每一日去餓

混血肥仔問古天樂會否吃唐人街的美食，古天樂指自己全部都吃，「唔怕，只要唔係成日食。」

他指：「依家現代飲食係非常之唔健康，做訪問時話我係斷食，好多人留言話斷食餓壞個胃，你教壞人啊、教人斷食。」

他續指：「要習慣肚餓，你餓係儲存咗脂肪、糖分，全部嘅嘢，身體會幫你重組一次。你不停食，佢就不停覺得有，有就唔洗補充，吸收多咗就成為脂肪。我哋應該學識每一日去餓，而唔係學識每一日去飽。」

▲ 古天樂指人要習慣肚餓。（影片截圖）

古天樂：年紀再大就會去用錢買健康

古天樂指人在年輕時糖分消化得快，但年紀大時就可能會有糖尿病，他稱：「餓起碼4至6個鐘頭以上，先有用，呢一個就係斷食嘅一個理論。」

混血肥仔稱自己是不吃東西就會發脾氣，古天樂就建議他可嘗試去做斷食，並指：「依家你仲年青，你以後年紀再大，你就會去用錢買健康，你以後再發脾氣嗰陣，係可能醫生叫你唔食得、唔好食，你可以食，你食緊藥。」

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