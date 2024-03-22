名人時尚｜汪阿姐姜濤喜愛時裝設計師退休　比利時Dries Van Noten返老家務農

90年代，比利時時裝界冒起6位新晉設計師，人稱「六君子」（Antwerp Six），為全球時裝界帶來衝擊。時至今日，這6人相繼淡出，有的將品牌賣給集團，有的去作育英才，而上星期最有商業成就的Dries Van Noten（DVN），在社交媒體中宣告今年6月在巴黎舉行的男裝展，是他人生中最後的一場成績表，畢竟人生並不只是工作，是時候讓66歲的自己再一次去學習新事物、享受園藝和慢活的人生。

當Dries Van Noten還未版西班牙美粧Puig集團於2018年收購的時候，這一個多年來擅長應用花卉圖案、營造異國exotic風情和官仔骨骨的男裝形象，被譽為世上最後一個不依靠賣鞋袋而活，單靠賣衫而又最成功的獨立品牌，但這個「金漆招牌」亦隨著品牌被收購的消息公布後而打破，可幸的是集團沒有將品牌來個翻天覆地的改變，設計師Dries Van Noten仍然掌握品牌的設計大權，更甚的是成為為品牌推出香水和美粧系到，為設計師在事業生涯上還了一個心願。

▲ 直到今天，「阿姐」汪明荃仍是DVN的忠實支持者，在她的個人IG裏可以經常看到她穿上該品牌的服裝。（wang_liza ig）

言歸正傳，這一次DVN公告天下可謂事出突然，但不難估到的是近年因為street fashion當道，加上持續3年的疫情，世界變天，DVN被年青一輩認為是老牌的時裝品牌，肯定活得比全盛時期艱難得多，在告別的聲明中，集團除了勉留他留任創意總監和主席的職位外，接替他的人選其實Dries亦一早安排。

「80 年代早期，有一位來自安特衛普的年輕小伙子，夢想在時裝界有著自己的聲音和故事。漫長的旅程帶領我穿梭倫敦和巴黎等地方，當中收到無數支持者的幫助，而這夢想竟然成真。今天我希望將人生的焦點放落在我過去並沒時間所關注的事情上，在這裏我告訴你們將在6月引退，這消息固然令我感傷，但同時也由衷感地到快樂。這事情我決定好一陣子，仍然是最好時候該將舞台留給新生代的設計師，讓他們的美學和視野注入品牌。」

「待6月最後的一個男裝展完成後，屆時會宣布設計師的人選，而其實為了這時刻的來臨，我已經準備了好一段時間，而我也覺得是時候給予新一代足夠的空間。」就好像今年9月將會在巴黎舉行的女裝展，將會是出自跟隨他多年合作無間團隊的手筆。

▲ 去年姜濤個人演唱會上穿了DVN的設計。（圖片topick記者攝）

告老歸田

對於DVN的引退，大家當然依依不捨，單就是在品牌官方Instagram上，就已經接近有10萬人向他道別，但大家別以為他在未來日子一定空閒得很，我們或許真的可以用「告老歸田」來形容他的引退。

在2081年由導演reiner Holzemer執導的《Dries》紀錄片中，就首次帶大家深入他的家中，包括那叫人讚嘆如夢幻般的莊園，莊園內種滿各式的花卉配合荷蘭頂級景觀設計師Piet Oudolf製作的景觀。

▲ 時裝設計師Dries Van Noten宣告引退，他是少數不依靠銷售手袋和鞋履而存活的高級時裝品牌，堅持自己做的是在生活中真的可以穿上的成衣，曾經在訪問在他說：「我的設計很實際，不是做Haute Couture，這一點的經常記著，大家不要誤會在時裝展上看到的作品全都可以在店舖裏找到，我希望的的設計會伴隨大家成長，成為你性格的一部分。」（圖片法新社）

當時的DVN笑言自己只是一位園丁，因為這個花園的一草一木，由播種、除草、到施肥除蟲等工作都是由他親手打理。

甚至他對受訪者透露曾經與員工工作到一半時，放下工作夥伴急趕回家，目的竟然就是為了不要錯失最佳時候去收割山果用來製作果醬，因為他明白到在設計師與園丁的工作有著截然不同的相對性，從而了解到人生未來所走的方向。

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「作為一時裝設計師，在時裝展上能夠掌控一切，但身處花園裏，我毫無辦法，大自然叫你學懂等待，時尚產業則永遠無止境地叫你追趕，而大自然總是帶給大家驚喜，因為它永遠不會遷就於你。」

產品查詢：Dries Van Noten（2845 4606）、Lane Crawford（2118 3388）

最新影片推介：譚凱琪專訪

記者：何偉雄

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