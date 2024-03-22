愛滋病曙光｜愛滋病或有望根治　科學家研「基因剪輯」技術成功切除細胞上HIV

▲ 荷蘭有科學家以「基因剪輯」技術，成功將人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒，HIV）從受到感染的細胞清除。

【愛滋病/HIV/治療/基因剪輯/愛滋病曙光/愛滋病毒/切除癌細胞DNA/根治愛滋】治療愛滋病或有新希望！近日荷蘭有科學家以「基因剪輯」技術，成功將人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒，HIV）從受到感染的細胞清除。不過研究團隊就強調目前仍處於概念驗證階段，短期內不會得出治癒愛滋病的方法。

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據英國廣播公司（BBC）報道，荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）研究團隊在本周舉行的第34屆歐洲臨床微生物和傳染病學會（ECCMID）會前會議上表示，他們使用獲得諾貝爾獎的Crispr「基因剪輯」技術，透過類似「剪刀」的運作方式成功切除細胞DNA上的「壞東西」（愛滋病毒），從而使其失去活性，再也無法發作。

團隊表示，他們未來的目標是完全移除病患身上的愛滋病毒，不過就強調目前整個計畫仍處於「概念驗證」階段，距離臨床測試仍十分遙遠，需要進一步研究才能得出結果，並確保手術的安全和有效性。

報道指出，醫學界並非首次嘗試這種創新療法。2023年，一間總部位於三藩市的生物科技公司Excision BioTherapeutics，亦曾運用Crispr技術成功切除並摧毀了3名患者身上的愛滋病毒，並且沒有出現重大副作用。

對此，倫敦弗朗西斯‧克里克研究所（Francis Crick Institute）的病毒專家Jonathan Stoye就表示，雖然目前已經出現一些成功案例，但考慮到可能會出現脫靶效應（即Crispr並未如計劃般剪輯目標基因，反而改變其他基因），以及長期的副作用，要從人體移除所有愛滋病毒仍「非常有挑戰性」。

目前未有藥物根治愛滋病

據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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責任編輯：羅嘉欣