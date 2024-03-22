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【網上騙案】騙徒廣發短訊訛稱WhatsApp會被注銷　點擊連結或被騎劫帳戶

社會 11:45 2024/03/22

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有騙徒廣發釣魚短訊。（CyberDefender 守網者）

網絡騙案層出不窮。近日又有騙徒廣發釣魚短訊，聲稱用戶的WhatsApp戶口未驗證，並附上假網站連結，威嚇如不進行驗證，帳戶將會被注銷。當用戶按下連結進入WhatsApp假網站後，假客服會以協助驗證帳戶為藉口，逐步騎劫用戶帳戶。

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警方指，假客服會要求用戶更改以手機號碼連接裝置，另一邊廂，騙徒會用另一裝置嘗試登入用戶的WhatsApp帳號。當WhatsApp終端向用戶發放六位數字「轉移代碼」，騙徒便會訛稱「轉移代碼」就是驗證帳戶的驗證碼。如用戶將「轉移代碼」發送給騙徒，便等於將自己WhatsApp帳戶雙手送出。騙徒會隨即騎劫用戶的帳戶，假冒用戶親友要求轉賬或購買點數卡。

警方提醒，用戶應啟用雙重認證功能，登出所有不明的已連結裝置，亦不向任何人透露密碼或代碼，以防被黑客入侵。如收到親友WhatsApp要求購買點數卡或轉賬，應致電對方確認其身份。

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記者：黃穎津

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