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天龍八部丨與樊少皇欣賞金庸紀念展　陳浩民弄傷右腳打石膏

娛樂 12:01 2024/03/22

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陳浩民弄傷腳成焦點！

憑《天龍八部》的「段譽」和「虛竹」而名氣急升的陳浩民和樊少皇，這兩個角色至今仍令人印象深刻。近日二人與洪天明欣賞金庸百年誕辰紀念展，當中有不少金庸筆下大俠的雕像。

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弄傷右腳打石膏

樊少皇在內地社交平台分享一段片，片中見浩民弄傷右腳打石膏，更要用拐杖扶助行路，雖然行路拐拐下，但依然有心撐場！

當樊少皇看見曾飾演「虛竹」的雕像時，更擺回同樣的動作拍照，而浩民亦有與「段譽」雕像拍照留念，他更留言：「#金庸百年誕辰紀念# #任哲雕塑展#觀任哲金庸群俠雕塑展，深感震撼。雕塑栩栩如生，彷彿金庸筆下的英雄豪傑躍然眼前。每一尊雕塑都蘊含著深厚的文化內涵，讓人領略到武俠世界俠義江湖的魅力。這次展覽不僅是一場視覺饗宴，更是心靈的洗禮。」

雖然他弄傷腳，也無損其心情，不少網民更留言問他如何受傷，祝他早日康復！

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入行即做主角

現年54歲陳浩民因為拍廣告入行，1996年首部參演劇集便是經典作《天龍八部》，後來主演《西遊記貳》、《封神榜》、《人龍傳說》、《搜神傳》等，以演古裝神話劇為主，在2007年開始主力在內地發展。

陳浩民曾與佘詩曼拍拖，被視為金童玉女，可惜戀情最後無疾而終。在2011年與湖南模特兒蔣麗莎奉子成婚，夫妻十分恩愛，共育有一子三女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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