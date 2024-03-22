【不良營商】美容院涉用假美容儀器進行療程　海關拘3人

▲ 美容院涉用假美容儀器進行療程，海關拘3人。（曾秋文攝）

海關接獲舉報有兩間美容院涉嫌使用偽冒美容儀器進行療程，經調查後拘捕3人。

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海關版權及商標調查科不良營商手法調查第2組調查主任靳子謙今表示，早前有市民舉報指兩間位於沙田石門和觀塘的美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，訛稱以該品牌的美容儀器提供服務。

人員在本月14日及18日採取行動，喬裝顧客到兩間目標美容院試購美容療程，期間發現美容院職員將虛假商品說明應用於提供的美容服務上，涉嫌違反《商品說明條例》，行動中拘捕3名女子（36至40歲），分別是兩間美容院的董事和銷售人員，並當場檢獲兩部儀器，3人現正獲準保釋候查。

案中檢獲的偽冒儀器和正貨不論在外觀、功能和價錢上有明顯差異。首先偽冒儀器機身沒有正貨產品的標籤。操作手板和機身背面沒有印上製作商的商標，經代理商測試後證實，輸出能量的方式與正貨有明顯差別。偽冒儀器售價約一萬元，正貨儀器則高出數十倍。療程的單次收費每次約1000元，比使用正貨療程收費平數倍。

海關表示正貨機器使用俗稱「HIFU」技術，屬於高強度能量輸出，市民若使用偽冒儀器，造成紅腫及灼傷的風險會比較高，呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖。

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記者：曾秋文