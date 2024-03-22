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以貌請人｜23歲港男見新工即日受聘　無意中發現受聘原因秒被辣㷫：想辭職

保健美顏 12:46 2024/03/22

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【脫髮/職場文化/外貌協會】第一印象很重要！一名港男日前應徵新工居然即日受聘，入職後更被上司賞識。日前，他無意中得知原來自己受聘的原因居然與一個外貌特徵有關，讓他覺得被冒犯，一怒之下萌生辭職的念頭。

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1原因應徵即日受聘

該名23歲港男周三（20日）在網上討論區「連登」發帖，指自己近日應徵新工過程非常順利。他表示，新工「人工福利非常唔錯」，應徵當天已獲通知受聘任職經理，讓他喜出望外。他認為是自己面試表現很好，故備受賞識。入職後，男事主日前與公司高層共餐，意外得知受聘的原因居然是因為他的外貌。

佢爆響口同我講原來公司請男同事有一個準則，因為老闆頭髮好少，佢好介意。所以請男人一定要請頭髮疏過佢，去突顯番佢唔係甩頭髮。佢地搵咗好耐得我一個candidate（應徵者）咁少頭髮，所以即日出咗offer（工作機會）畀我。

男事主得悉自己受聘的原因，居然是因為自己比上司少頭髮，頓時氣上心頭，覺得被冒犯欲辭職。

網民打氣：劣勢變優勢

帖文下有不少網民留言，指職場上不乏這些因為外貌因素而受聘或解僱的情況。有網民留言安慰男事主，指「都係實力嘅一部分」。亦有不少網民笑言指自己不介意為工作剃光頭，工作比外貌重要。有網民認真回應男事主的情況，指他可以去平等機會委員會控告上司的行為不當。

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脫髮或與基因和荷爾蒙有關

根據本港衞生署指出，雄性禿頭一般由太陽穴及頭頂開始脫髮，髮線會向上移，頭髮逐漸變得稀薄，最後成為局部或完全禿頭。目前並無方法預防雄性禿頭的問題，綜合以下7個有可能導致禿頭的成因，當中大部分與家族遺傳和荷爾蒙有關：

  • 家族遺傳性禿頭（尤其是雄性禿頭）
  • 患上某些疾病如糖尿病、甲狀腺失調
  • 頭皮受感染或皮膚受損
  • 服用某些藥物如抗癌藥物、降血壓藥或抗抑鬱藥
  • 接受放射治療
  • 營養不良如缺乏蛋白質或鐵質
  • 精神壓力

2類人較易有脫髮問題

本港皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時曾表示，有2類人較易出現脫髮問題，其一是家族遺傳，例如父親有「M字額」或母親頭髮稀疏徵狀，下一代相對較易出現脫髮問題；其二是過度染燙頭髮，易刺激頭皮，造成脫髮困擾。

陳醫生提醒，一日掉超過100條頭髮有可能是脫髮先兆，需及早求醫接受檢查。若果脫髮問題嚴重，或需接受植髮手術，將後枕頭髮移植到前方脫髮區，改善外觀。

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責任編輯：羅嘉欣

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