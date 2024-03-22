學霸港姐丨港大碩士畢業分享5大心得　馮盈盈6時起床晨讀呢款飲品提升溫習狀態

▲ 馮盈盈港大碩士畢業，分享5大讀書心得。

前港姐冠軍馮盈盈近年積極自我增值，2016於港大畢業後，去年重返校園於母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士，並於近日畢業。她在社交平台分享5大讀書心得，打造學習氛圍、不熬夜等，又分享聽哪類音樂最有效集中精神，獲網民大讚內容高質。

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馮盈盈近日在小紅書分享自己的五大讀書心得，她表示，除了戀愛需要儀式感，學習都需要。以下是她分享的讀書心得：

讀書心得丨1. 打造學習氛圍

馮盈盈表示，當她讀書時會放一些可以激勵自己的物件，包括自己喜歡的書、寫下目標的字條等，「例如考入邊間大學、期望自己考到咩成績」，提醒自己努力讀書。

讀書心得丨2. 固定學習時間

馮盈盈又指，自己不習慣「開夜車」，每晚12時前就會睡覺，翌日早上6時起來溫習，因這個時間比較寧靜，少些干擾可以更專注。她亦分享自己能早起的秘訣，就是臨睡前想好翌日起床後有甚麼令自己興奮的事情，例如吃一份美味的早餐，去跑步出汗等。

讀書心得丨3. 聽純音樂

馮盈盈表示，人的大腦有兩個注意力系統，分別是認知及非認知注意力系統，而聽純音樂時，非認知注意力系統敏感度較低，從而令讀書的注意力更集中。她推薦聽莫札特的曲子，因高周波能刺激脊椎直到大腦的神經系統，提升生理機能。

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讀書心得丨4. 飲綠茶

不少人讀書時都會飲提神飲品，馮盈盈表示，瑞士有研究證實綠茶裡的萃取物可提升大腦的認知功能，加強人體認知能力和記憶力，令讀書狀態事半功倍，因此馮盈盈推薦大家飲綠茶。

讀書心得丨5. 運用吸引力法則

馮盈盈表示，在學習環境寫上目標便條未必足夠，可以盡量幻想自己已經實現夢想，利用這份滿足感驅使你繼續為目標努力。

學霸港姐自我增值

馮盈盈是2016年港姐冠軍，她可謂是學霸港姐，中學畢業於地區Band1名校寶血會上智英文書院，作為第一屆DSE文憑試考生的她，考獲最佳五科28分佳績，獲香港大學取錄入讀食物及營養學系。近年她積極進修，2022年更成功考獲CFA Level 1考試(金融投資從業者專業資格認證）。

去年，馮盈盈重返校園於母校香港大學，修讀食品產業管理市場營銷碩士，並於近日畢業。她過往接受TOPick專訪時透露，自己持續讀書進修的原因，

為何我會去讀書增值自己 ，學不同的東西 ，甚至考不同的試，只是希望令自己的修為更加深厚，可以令觀眾感覺更有深度。

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責任編輯：王明芳