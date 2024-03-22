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時尚配件｜濱崎步超大心型手機殼引熱議　網民：這是兵乓球拍嗎？

娛樂 14:27 2024/03/22

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濱崎步超大紅心手機殼像兵乓球拍嗎？

日本歌后濱崎步曾經風靡萬千少男少女，是千禧年代的潮流Icon，如今她已入行31年，依舊活躍演藝圈，一舉一動仍然備受關注！最近她使用的超大心型手機殼更引起熱議， 甚至有日本網站標明濱崎步同款手機殼，二手售價高達20,000日元（約1031港元）！

近日濱崎步在社交網站發佈的自拍照當中，都見到她展示手上的超大紅心手機殼，這款手機殼甚至比她的臉蛋還要大，要用雙手捧住手機才能拿穩自拍，加上一條長長的金屬吊鏈，感覺似手袋多一點，網民見到都直呼可愛，笑言當手袋斜孭更為適合，不過亦有網民表示困惑，留言說：「這是兵乓球拍嗎？」因為呎寸太大，大家都不知道要怎樣滑手機呢，所以可愛歸可愛，但使用起上來就不夠方便。

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同款手機殼二手索價2萬日元

不過依舊有很多粉絲想跟偶像同款，其中一個日本二手網站，有人更將原價為12,100日元（約624.2港元）的濱崎步紅色同款手機殼，以20,000日元出售，但另一個白色款，則索價只需8,000日元（約412.69港元），可見濱崎步仍是不少人心目中的時尚Icon，她加持過的物品隨時升價10倍。

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責任編輯：李惠儀

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