戒片訓練︱𢭃BB去大便恐致脫肛出現1症狀即求醫　專家教4招訓練幼兒如廁

▲ 催谷寶寶上大便的做法有機會增加「脫肛」風險。

不少家長都想BB及早戒片，但用對方法非常重要。近日網上瘋傳有關幼兒如廁訓練的話題，隨即引起媽媽紛紛討論，分享有朋友替其9個月大女嬰進行如廁訓練，不時「𢭃」B女上廁所排便，結果直腸跌出肛門外露。有醫生指催谷幼兒如廁的做法有機會增加「脫肛」風險，如BB的大便太硬，亦有可能引致更嚴重的肛門擦傷、紅腫，甚至肛裂出血。

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寶寶疑似脫肛情況

有港媽在網上群組分享，她認識一位朋友為了盡早幫9個月大的女兒戒片，不時會抱緊女嬰雙腳，讓屁股凌空，「𢭃」他們上廁所，結果出現直腸跌出肛門外露的情況。群組內的媽媽紛紛參與討論，表示自己的兒子試過疑似脫肛。

看到肛口「有少少腸頭走了出來，過一陣子才縮回去」

上一代的長輩認為「𢭃」BB去廁所，能幫孩子養成定時排便的好習慣，順帶可以節省點尿片的錢，但其實會增加孩子脫肛的風險。

甚麼是「脫肛」？

腸胃肝臟科專科醫生吳昊過往接受TOPick訪問時表示，「脫肛」即直腸經肛門脫垂而出，大多發生在小童及長者身上。只要直腸任何部分突出肛門外，就已經屬於脫肛。若小朋友通常有便秘問題，加上用力排便，亦有機會令直腸脫出。

吳醫生提到，假如「脫肛」無需過於擔心，因為直腸不久後就會自行復位。萬一出現長期「脫肛」，就要小心保護相關部位，以免刺激或弄傷脫垂的直腸，並立即求醫。因為有機會是涉及嬰兒括約肌無力、先天失禁、神經系統或肌肉發展出現異常，也有可能是肺部等內臟問題，導致肚內壓力大，而出現脫肛。

何時適合戒片訓練？

根據香港衞生署網頁，大小便控制是孩子一個自然的生理發展階段，需要時間學習，並不是愈早開始訓練愈好。一般來說，在小朋友歲半至兩歲期間，父母若觀察到以下特定的跡象，就可以開始訓練他戒尿片：

白天可保持尿片乾爽最少兩小時，或在午睡中沒有尿濕。

大便的時間變得有規律

能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅着臉或者說「尿尿」。

對上廁所或坐便盆感興趣

因為尿片弄濕了或弄髒了而感不安

訓練孩子去廁所

訓練小朋友去廁所要保持耐性，可做以下預備工夫：

平日讓小朋友每天吸取充足的水分和纖維質，令排泄暢通。

將一個平穩、小朋友又喜歡的便盤放在固定及方便的地方，先讓他嘗試坐在便盤上，讓他習慣一下。

與他玩公仔去廁所的遊戲，講些關於去廁所的故事；又可以讓小朋友跟隨家人一起上廁所，給予機會他模仿。

訓練的時候讓小朋友穿著鬆身和較容易脫下的褲子，方便他拉低褲子如廁。

父母可多加鼓勵，增加小朋友坐上便盤的意欲，例如即時給予一些小獎勵。

如果小朋友不願意上廁所，就不要強逼。一般來說，小朋友需要三至四個星期的訓練，才可以完全控制大小便。

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責任編輯：王明芳