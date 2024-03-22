移民加拿大丨救生艇計劃逾8000宗永居申請未批　港爸一家四口居留將到期恐被迫返港

▲ 加拿大救生艇計劃逾8000宗永居申請未批，港爸一家四口居留將到期恐被迫返港。

【移民加拿大/簽證/Visa/Stream A/Stream B】加拿大2021年推出專為香港人而設的「救生艇計劃」，讓港人能透過讀書或工作獲得永久居民身份（PR），再申請成為加拿大公民。不過近日有當地傳媒報道，目前多達8,357宗永居申請仍未批出，其中一名49歲港爸攜妻兒前往加拿大定居，但當局遲遲未處理永久居留申請，其臨時居民簽證將於今年夏天到期，届時恐怕要被迫返港。

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移民加拿大丨港爸棄IT工一家四口移民

根據《多倫多星報》報道，現年49歲的港人Kenny，與妻子育有兩名孩子，在加拿大推出「救生艇計劃」後，他決定放棄在香港25年的IT職業生涯，舉家移民加拿大。

當時他先參加語言測試，取得無犯罪紀錄證明書以及工作推薦信，並報讀英屬哥倫比亞大學資料科學碩士學位，學費為5萬加元（約29萬港元），其後於2022年與妻兒抵達溫哥華定居。

移民加拿大丨臨時身份今年夏天到期

不過國際學生畢業後均獲得為期3年的工作簽證，但Kenny在去年6月完成學位後，當局僅批出10個月的工作許可證。同年9月，他獲得一份全職IT工作，但永居申請一直未獲批，「每次我們致電移民局，他們都讓我們等待最終結果，這是最人令人沮喪的」。

Kenny表示，臨時居留許可將在今年夏天到期，如果届時仍未獲得永久居民身份，父母恐無法承擔17歲女兒高昂國際學費，並導致她延遲入學，「我和家人為走到這一部付出了很大的努力，但移民處理時間超出了我們的預期和控制，我們不知道還要等多久」。

移民加拿大丨逾8000宗永居申請未批

報道指，自「救生艇計劃」推行以來，已有15,592人申請了永久居民身份，截至今年1月底，7,017宗申請獲批准，148宗遭拒絕，另有70宗撤回，其餘8,357宗仍在處理中，當中包括Kenny的個案。

移民加拿大丨當局削減35%留學生簽證名額

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）1月宣布，當局將限制外國留學生的簽證數量，措施為期2年，以舒緩國內面臨的房屋、醫療服務等壓力。

當局預計今年只會發放36.4萬個本科學生簽證，整體較去年減少35%，在部分省份如安大略省，減幅達到約50%，至於2025年的學生簽證名額，將於今年底評估後決定。

移民加拿大丨5項具體措施

加拿大移民部將限制外國留學生的簽證數量，為期2年，2024年發放的留學生簽證數量上限約為36.4萬個。

措施針對修讀本科或文憑課程的學生，不會影響已持有學生簽證的人士、申請延期簽證的留學生、修讀碩士或博士的留學生，以及就讀中小學的留學生。

外國留學生申請簽證時，需要提供由就讀學校所在省份或地區開出的證明書，有關細節預計於2024年3月31日或之前公布。

2024年9月1日起，當局不再向公私合作模式運作的大學畢業生發放工作簽證，意味著在私立院校就讀公立院校課程的留學生，畢業後將無法申請工作簽證。

2024年1月1日起，當局調高留學生簽證申請人的生活費證明至20,635加元（約12萬港元）。

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責任編輯：王明芳