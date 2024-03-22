【死因研訊】七旬漢疑插喉入動脈後亡　死因庭裁定死於自然

▲ 死者兒子馮偉倫。（梁錦麟攝）

71歲退休老翁疑因胃部不適到診所求診，被轉介至明愛醫院後發現有急性肝衰竭，被安排於頸靜脈進行中央導管植入手術時被刺穿動脈，老翁進行移除導管手術後亡。死因裁判官今（22日）裁定死者死於自然，並未有作出建議。死因裁判官裁決時指，導管植入檢查為治理的必要手段，導管錯誤植入亦是已知併發症，由專科醫生進行亦無可避免；死者家屬於庭外稱，希望醫管局「唔好咁草率」，又形容是次研訊要提及4年前的事，「好似用錘仔揼我哋心口」。

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死者馮浩基（終年71歲）為退休人士，馮於2020年5月21日被轉介至明愛醫院後，被發現有急性肝衰竭，同月23日接受頸靜脈植入導管手術，但導管刺穿靜脈再插入旁邊的動脈，馮於5月24日被移除導管後當晚不治。

死因裁判官裁決時指，導管植入檢查為治理的必要手段，導管錯誤植入亦是已知併發症，由專科醫生進行亦無可避免，院方亦未能防止意外發生，故此死因並非直接由錯誤植入導管造成。

死因裁判官遂裁定死者死於自然，並未有就本案提出提議。死因裁判官裁決後向家屬作出深切慰問，並希望他們能節哀順變。

死者兒子馮偉倫於庭外表示，在是次研訊中只希望得知父親有否受到多餘的痛苦，以及相當程序是否正當，並希望作出改善，又指自己只想知道真相，亦相信不會有人刻意令父親受痛苦。馮另表示作出進一步法律行動的可能性不大。

死者妻子則表示，希望醫管局「唔好咁草率」，又指「或者佢哋做得啱」，但並不期望發生這些事。死者妻子又形容是次研訊要提及4年前的事，「好似用錘仔揼我哋心口」。

死者兒子馮偉倫早前供稱，死者於2020年5月21日，因胃部不適到私人診所求醫，當日被轉介至明愛醫院留院治療。馮指，院方於5月23日凌晨致電指，死者需要進行緊急插喉手術，並說明手術目的。及至5月24日下午，馮指獲院方告知疑「插錯喉」，喉管暫時未能移除。

時任明愛醫院深切治療部駐院醫生張珮軒早前供稱，由於擔心死者心臟及腎臟會衰竭，認為死者或需要注射強心針，決定於頸靜脈進行中央導管植入檢查，其間在注入鹽水時，發現有血水湧出。

死因裁判官早前曾問及為何導管會植入至死者動脈，事後審核有否發現原因，張稱「我真係唔係好記得」，但事後確定導管的確曾穿刺靜脈，再插入動脈位置。

時任明愛醫院病理科顧問醫生、法醫林煥兒早前解釋死者的解剖報告，指死者有急性廣泛肝細胞壞死，另有脂肪肝問題。林指，死者的死因是大量肝細胞壞死連帶肝衰竭，促使死亡原因為感染乙型肝炎。

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記者：梁錦麟