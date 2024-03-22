回南天潮濕丨偏頭痛加劇4類人最高危　中醫推介2款食療調理紓痛【內附食譜】

▲ 偏頭痛無分性別和年紀，常見患者為20歲以上人士。課業工作繁忙、緊張壓力大時容易出現。

都市人精神壓力大，缺乏休息兼飲食習慣差，往往是誘發偏頭痛的因素之一。而偏頭痛的痛感、病發規律因人而異，更有機會伴隨出現其他併發徵狀，嚴重影響生心理質素。立即交由中醫拆解高危一族，並教幾款食療按穴貼士，助大家按體質調理。

註冊中醫師陳綺琪解釋，偏頭痛的成因一為不通則痛，經絡受阻、運行不暢引致疼痛；二為不榮即痛，即體虛兼氣血不足，經脈失養、滋潤不足而致。

4大高危族群

因應不同體質，偏頭痛的病徵也略有不同。陳醫師歸納以下4大常見體質，剖析其偏頭痛特性，以及痛症伴隨的種種徵狀。

風寒襲表

常見於女生洗頭後未吹乾便出門，當頭部毛孔張開時，於交通工具或辦公室受冷風吹，便會讓寒邪侵襲身體，使血脈收縮。當經脈氣血運行不暢便會誘發痛楚，除了頭部，連帶後腦、頸背位置都會疼痛兼變得緊繃。因風寒阻絡，嚴重者更可能出現面癱。

▲ 當經脈氣血運行不暢便會誘發痛楚，除了頭部，連帶後腦、頸背位置都會疼痛兼變得緊繃。因風寒阻絡，嚴重者更可能出現面癱。（iStock圖片）

肝火盛

常見於缺乏休息、捱夜晚睡的人士身上。身體會出現輕微熱氣徵狀，如臉、眼泛紅，口苦口乾，容易心煩氣躁，睡眠質素差等。此類人士易感頭部脹重，並出現如脈搏跳動，一漲一縮的搏動性抽痛。

痰飲積聚

體內痰濕積聚過多，便會誘發頭痛頭脹等問題，頭部緊得像被「金剛圈」勒住。同時會出現一系列的腸胃徵狀，如胃氣挾胃酸上逆、大便溏爛、食慾不振等。甚至會出現類似耳水不平衡的虛浮、頭暈目眩、耳閉耳脹等情況。

體虛、氣血不足

女性月經期間或前後日子，容易頭部隱隱作痛，另有心慌心悸、易累氣虛、多汗等問題。若過度操勞，徵狀便會隨之加劇。

▲ 註冊中醫師陳綺琪指，中醫辨症後會按體質制定治療方案，一般分中藥及針灸為兩大方向。如病人受風寒侵襲便疏風散寒，痰濕型便化痰改善脾胃運化，從而紓痛止暈。

陳醫師提醒，以上幾種因素可同時出現，徵狀人人不同。加上春季潮濕加劇體內濕氣積聚，若住得靠山近海，濕氣過盛也會加劇偏頭痛。另外腸胃徵狀、易累等問題也會同時浮現，嚴重者或出現像耳水不平衡般的虛浮暈眩、耳鳴作嘔等徵狀。

按體質戒口

視乎體質，患者需戒口的食物類型也不同。陳醫師解釋，若為痰濕型人士，宜盡量避免生冷食物如壽司刺身、綠茶、青茶、沙律等，另甜食也會生濕生痰。而黏膩食物如燕窩、桃膠，奶製品如珍珠奶茶、阿華田、好立克等都應少食，患者暫時無需刻意滋潤身體，另一般情況下含咖啡因的飲品、酒類等刺激性食物也不應進食。

若因受寒而誘發偏頭痛，喝薑茶散寒，或以艾草、桂枝等中藥材浸腳也有助紓緩。相反如為肝火上升，飲薑茶則沒有幫助。正因人人體質不同，故嘗試食療前宜先諮詢中醫師意見。

按穴急救保健

針對不同證型的人士，陳醫師建議可按揉以下穴位2至3分鐘，作急救保健用。

＊所有患者均可按揉，以下證型尤其適合：

風寒襲表者，可按風池穴

外感熱病者，可按合谷穴

＊痰濕重者，適合按豐隆穴

＊肝鬱者，適合按太沖穴

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兩款食療推介（2至3人份）

川芎白芷天麻魚頭湯

材料：魚頭1個，天麻、川芎、白芷、延胡索各20克、生薑5片、水2公升

做法：洗淨藥材後浸泡30分鐘，另將魚頭洗淨，切開加生薑片煎香；所有材料加水大火煮滾後，轉小火煲45分鐘，調味後即可飲用

功效：袪風散寒，適合風寒襲表的患者

陳皮薏米炒米茶

材料：陳皮2至3片、炒薏苡仁30克、白米40克

做法：用熱水洗淨陳皮，不用刮囊，切細條備用。白米及陳皮白鑊慢火炒至米香而不焦，放涼後連同炒薏米放入茶袋中。將所有材料放入茶袋，放入煲內煮30分鐘即可。

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記者：吳霆俊