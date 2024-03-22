【煽惑殺警】涉於Whatsapp群組煽惑殺警　3男罪成還押4月判刑

▲ 涉於Whatsapp群組煽惑殺警，3男罪成還押4月判刑。（資料圖片）

3名男子涉於2019年10月，在1個有約逾百名成員的WhatsApp汽車聊天群組內討論殺害警員及其家屬，否認2項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，今（22日）於區域法院被裁定罪成。法官指，被告建議傷害警員或其家人的方法不空泛，為經過思考並可落實的，被告須還押至4月29日求情及判刑。

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3名被告為關嘉林（50歲）、葉子軒（31歲）及曾智健（51歲），3人被控於或約於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警員及其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

3名被告均有出庭自辯，辯稱案發時只是「吹水」和發洩情緒等。法官張潔宜今於判詞指，3人若只是利用警員作談笑話柄或發洩對象，不會討論近一個半小時，還提出不同傷害警員或其家人的方案，不接納被告證供。對於辯方指，3被告當時只是與活躍發言的成員談話，被告與活躍成員互相理解，對方應知道有關談話内容並不是認真的。惟法官指，群組成員逾100人，約80名非活躍成員亦能閱讀相關訊息，該些人與被告不相熟，未必知道被告是「吹水、講笑、發洩情緒」，抑或認真鼓勵傷害警員或其家人，被告不可能相信非活躍成員會知道他們在說笑，因此不接納辯方說法。

法官續指，接納該群組原本以討論與汽車相關話題為主，部分成員也會在群組「吹水」，但本案重點是相關討論有否變質。法官指，案發時約有440項提及社會事件及傷害警員的訊息，約260項本自3名被告，3人主導了討論。涉案訊息發出時，香港發生社會事件，以致出現警民衝突，很多市民對警隊的的評價負面；被告多次引用「黑警」這一術語，並指出警員的不是，易挑起仇警情緒；訊息用字帶傷害性，針對警員及其家人。

法官認為，被告提及傷害警員或其家人的方法不空泛，是經過思考並可落實的，例如建議襲擊勢孤力弱的休班警，傷害警員身體較脆弱及致命的部位，裁定涉案訊息有煽動性，唯一推論是3人發訊息的意圖是被煽惑的人，會根據他們的建議作出嚴重傷害警員及其家屬的行為，遂裁定3人罪成。

控方的開案陳詞指，3名被告為「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組參與者，群組有逾100名成員，首被告為管理員。3名被告發出的訊息包括「仲未有人殺警同殺佢哋老婆仔女，如果有義士做，我一定捐錢俾佢屋企人」、「如果有人無差別殺警， 殺佢地老婆仔女，佢哋會驚，因為佢哋防不勝防，最好香港人唔再示威，剩係暗殺」及「緊係向佢哋家人仔女報復啦」等。

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記者：陳曉欣