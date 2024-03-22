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不夠善良的我們丨許瑋甯背部全裸演出　林依晨透露：床戲很精彩

娛樂 12:45 2024/03/22

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《不夠善良的我們》舉行開播記者會，（左起）柯震東、林依晨、許瑋甯、賀軍翔。（公視、MyVideo提供）

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》將於4月6日開播，劇集在昨晚（3月21日）於台北舉行記者會，眾演員不忘大談「床戲」！

柯震東談到自己在新劇可有親密戲？他仔細回想即說：「吻戲也有一些，但床戲只有一場。」他反而難忘一場精彩哭戲，稱拍攝時沒有很緊張，只是有點壓力，但不知道為何一說台詞雙眼就像關不住的水龍頭，叫觀眾密切留意這感人一幕。

【請問，還有哪裡需要加強】柯震東春風拍裸戲不尷尬　宋芸樺為演出練洗頭

柯震東與賀軍翔帥氣出席記者會。（公視、MyVideo提供）

賀軍翔背影做戲

賀軍翔在《不夠善良的我們》不僅落髮還要染白，角色從外在到內在都跟以往不同，賀軍翔又大爆導演經常看他的背影，感覺對方「好怪」，後來才知原來自己在劇中有大量的背影演出，要從背影看出角色是幸福、有心事、壓力很大等不同情緒。

至於床戲，賀軍翔斬釘截鐵的說：「這個戲是在講情感！床戲不是重點！所以請務必收看第一集的唯一一場。」
 
而同樣為戲二度落髮、還越剪越短的許瑋甯則在新劇獻出背部全裸，她表示：「只要是我喜歡的劇本跟角色，我都會付出全部，所以我是真的真的很喜歡這個角色，現在聽到人家喊Rebecca，我都還會心一驚！」

許瑋甯續稱，裸背戲拍攝當天非常困難：「因為情緒非常的重，雖然清場拍攝，但我還是要顧及動作在鏡頭前會不會走光，所以真的很難。」

林依晨與許瑋甯出席《不夠善良的我們》記者會。（公視、MyVideo提供）

蔡健雅破格配樂

最後林依晨被問及挑戰迥然於以往善良溫柔甜美、飾演一位心眼很多的角色，是否有掙扎過？林依晨立刻替角色申冤：「真實人生裡大家都有心眼！而且我覺得我很心疼簡慶芬的勇敢，其實她最不善良的部分就是對自己。因為這個角色的真實，大家一定會從她的身上得到許多共鳴！」當被問到「床戲部分」，林依晨笑說「兩場」，還曖昧表示：「我只能透露床戲很精彩。」
 
首次化身配樂設計的金曲歌后蔡健雅，也談及了這次合作，不僅替４位主角量身打造了專屬歌曲，還創作片頭曲及片尾曲以及全劇配樂，且都是神速完成。

《不夠善良的我們》將於下月6日晚隆重首播，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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