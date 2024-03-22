TVB小花丨戴祖儀29歲生日打牌慶生被封雀后　獲多位男友人陪伴超開心

▲ 戴祖儀今日（22日）29歲生日。

TVB小花戴祖儀今日（22日）29歲生日，向來圈中人緣甚好的她，當然獲得不少好友為其慶生，亦在社交網分享多張相片。

相中可見，她先上載一張吃飯照，見牆上掛了不少慶生氣球，最好笑是她是最早到並指自己等了9個字也未有人到場，留言：「我啲朋友話提早幫我慶祝生日，約六點食飯～ 然後現在6:47分我差啲以為自己係慶祝緊愚人節☺️～真係好大嘅驚喜呀🥰I love my friends」

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打牌慶生

之後，她再分享與鄭衍峰、涂毓麟、吳若希老公Alex等人齊齊打牌慶生，他們更非常有心預備了靚花和蛋糕給壽星女，生日牌上更寫上「雀后」，相信祖儀是愛打牌的人，有一班好友陪伴過生日，相信祖儀也十分開心。

難怪她發文：

「3.22 開心💕 生日最開心就係有一班知己開足2台😂 Happy birthday to Meeeee☺️ 希望祖儀可以繼續 每一日都快快樂樂❤️ 大家要繼續愛錫祖儀」

吳若希亦留言：「生日快樂呀雀后！！長勝長有！！淨係輸俾何生」吳若希亦留言：「生日快樂呀雀后！！長勝長有！！淨係輸俾何生」

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