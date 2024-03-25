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器官移植｜成功移植基因改造豬腎  美國末期腎病患者重獲新生創全球首例

健康資訊 10:37 2024/03/25

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手術歷時4小時，目前恢復狀況良好，預料很快便可以出院。（網上圖片）

【基因改造/豬腎/美國/腎病/全球首例】美國一名62歲末期腎病男子，日前於波士頓的馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital，MGH）成功移植基因改造豬腎，創下全球首例成功個案。醫院在當地時間周四（21日）發表聲明指，今次成果將成為器官移植的重要里程碑，為全球苦候器官的病患帶來新希望。

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成功移植基因改造豬腎

綜合外媒報道，末期腎病患者Richard Slayman多年來患有糖尿病、高血壓和腎臟疾病，7年間一直接受透析治療，2018年曾接受器官捐贈進行腎臟移植手術，惟不久後器官再次停止運作，又要重新開始接受透析治療。之後他的血管出現血栓，令透析治療變得複雜、病情亦開始惡化。Slayman曾向醫生坦言，自己已無法再忍受病情帶來的痛苦，醫院經過評估及多次研討後，決定為他進行實驗性手術。

Slayman於上周六（16日）接受了全球首例以基因改造豬腎移植手術，手術歷時4小時，目前恢復狀況良好，預料很快便可以出院。醫院發表聲明指，手術中選用的豬腎由州內基因公司eGenesis提供，經過科學家以基因改造技術進行約69處變化，去除有害的豬基因、添加了人類基因並進行了其他編輯，以提高相容性及防止豬病毒傳播。

不過為了防止病人免疫系統對豬器官產生排斥，病人術後仍需接受藥廠Eledon Pharmicals開發的抗排斥藥物。

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盼為器官移植帶來新希望

院方表示，美國全國逾10萬人正處於器官移植候補名單之中，僅有部分患者可獲腎臟移植，大部分病人仍要忍受長期透析治療，期間不少人因病情惡化而失去移植機會。形容今次手術是器官移植的一個里程碑、被視為人體器官移植短缺問題的潛在解決方案：

今天，我們為許多患者帶來了一線希望。

據了解，去年10月相關研究人員曾於《自然》雜誌發表報告，指他們曾於eGenesis獲取多枚經過同類基因編輯的豬腎臟進行研究，並且成功移植到猴子體內。這些實驗猴子平均存活176日，其中更有存活超過兩年的案例。院方參考這些實驗數據，盼今次人體手術至少可為患者發揮兩年功用。

馬里蘭大學（University of Maryland）研究團隊過去2年亦曾嘗試將基因改造豬心臟，移植到一名患有末期心臟病的57歲男子體內，惟病人兩個月後去世。

學者對於手術評價兩極

紐約州雪城紐約州立大學上州醫科大學的生物倫理學家 L. Syd M. Johnson則對於這種手術持保留態度：「我對這種尚未得到證實的療法感到擔憂。」而紐約大學朗格移植研究所（NYU Langone Transplant Institute）所長Robert Montgomery則認為，今次手術標誌著異種移植的進展，可望為眾多腎衰竭患者帶來移植器官的替代來源。

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責任編輯：羅嘉欣

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