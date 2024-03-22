歧視風波丨拉眼角扮口音拍片嘲笑中國乘客　2英航空姐涉歧視被炒

▲ 英航空姐嘲諷華人乘客的影片，片中兩名空姐拉起眼角、模仿中國口音，由於影片涉嫌種族歧視，兩人已遭解顧。(Tiktok截圖)

網上Tiktok瘋傳一段英國航空空姐嘲諷華人乘客的影片，片中兩名空姐拉起眼角、模仿中國口音，逾百萬人次瀏覽。英傳媒報道，影片涉嫌種族歧視，已遭英航解顧。

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英國媒體《每日節報》早前報道，兩名英航空姐沃頓(Holly Walton)和布雷(Lauren Bray)當日是由倫敦敦蓋威克機場(Gatwick)飛往安地卡島的BA2157航班機組人員。她們當時於安地卡島上一間酒店停留休息時拍攝該影片。

片中身穿藍色裙、戴著紅色眼鏡的沃頓，對著持手機拍攝的布雷，舉起手說「給我酒」(Give me wine)，並拉起眼角，再模仿中國口音說話。據她們同事所指，她們是顯然嘲笑之前在機上遇到的中國乘客，嘲諷他們不會說流利英語，只能用帶有「中國口音」要求紅酒。

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她們事後將片後放上社交平台Tiktok發布，影片被廣泛流傳，瀏覽人數逾百萬，引發其他英航員工強烈抗議，布雷其後關掉個人社交平台IG帳戶。

來自亞洲的英航員工表示「影片讓我震驚」，另一名英航員工直言兩人行為涉及種族歧視，「任何人有這種想法，還要拍片分享，真的令人感到驚訝又愚蠢」，並指二人行為大大損害公司形象，應被開除。

英國《太陽報》報道，英航得悉事件後，已召回正在墨西哥的沃頓，與布雷一同回總部出席會議，隨後二人正式被開除。英航發言人表示，「任何形式的種族主義都是絕不可接受的，我們非常嚴肅地對待這種性質的指控。」發言人並證實二人已被解僱。

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責任編輯︰王明芳