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麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為晒麥明詩為婚禮作最後準備　「準人夫」一舉動勁細心

娛樂 14:00 2024/03/22

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「十優港姐」麥明詩為婚禮作最後衝刺！

「十優港姐」麥明詩（Louisa）在今年1月底在個人IG宣布與男友盛勁為（Keith）於IG宣布婚訊，二人將在本周日在吉列島遊艇會擺酒，又設有圍村、五星級酒店的婚宴，二人早前也忙於派喜餅禮盒分享喜悅。

「勁甜麥」婚禮已進入倒數階段，盛勁為在IG限時動態內曝光「準盛太」麥明詩的最新情況！

麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐婚前最後一次出席公開活動　準新娘麥明詩直言：大壓力

盛勁為一舉動勁細心

昨日（3月21日），盛勁為在IG限時動態分享一張麥明詩相當「忙碌」的相片，事關她的手腳分別獲美甲師服侍，另一隻手就忙着在手提電腦打字，而桌上更豎着一部手機，完全把握每一分每一秒！未知Louisa是否在跟進婚禮籌備事宜呢？

為麥明詩拍照的盛勁為都相當細心，就是以一個面膜符號遮著Louisa的樣子，似乎是要保護對方的素顏呢！

在今日（3月22日）下午近1時，Louisa轉發盛勁為的IG限時動態，並指：「Everything last minute.」

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準新娘麥明詩：大壓力

將「升呢」為盛太的麥明詩日前現身活動，身穿金色高踭鞋身、黑色高衩連身裙，高貴性感狀態大勇！

不過籌備婚禮應十分耗心神，有網民留言安慰準新娘，寫道：「唔好俾自己咁大壓力，適當嘅時候要俾自己休息下」，麥明詩則回覆：「大壓力🥲」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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