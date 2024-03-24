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婚後事丨演賤男誘悅悅上房摸大脾　 徐肇平被指瘋狂力追女神蔡思貝

娛樂 16:50 2024/03/24

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徐肇平有份演《婚後事》。

劇集《婚後事》昨日播出的一集以Tim跟Emma的女兒「潘悅」作主視點，透過女兒講述一對離婚夫婦的的關係。

當中區明妙飾演少女版「潘悅」，做KOL的悅悅打算靠自己能力賺錢，想參演微電影打響知名度，不過卻被「渣男」導演騙上床，而黃淑儀兒子徐肇平就飾演導演Jeffrey，對於形象正氣的徐肇平來說是突破！

黃淑儀兒子演渣男Jeffrey。（影片截圖）

【貝遊歐洲】蔡思貝揭與徐肇平成老友原因　 與緋聞男友拍節目勁有火花

挾星二代光環卻星途暗淡

昨晚的劇情交代Jeffrey致電潘悅邀她出席慶功宴，但要求她穿黑色迷你裙到場，其後Jeffrey借睇劇本為名，誘潘悅上酒店房，之後更強吻和摸潘悅大髀，幸而她急煞停：「不如我哋了解多啲先，我未係好ready。」不過Jeffrey想霸王硬上弓，潘悅一腳踢開對方，成功逃脫。

「星二代」徐肇平入行10年星途平平，演出機會亦不多，主要在明珠台擔任節目《港生活．港享受》固定主持，以及於黃淑儀節目《吾淑吾食》中任嘉賓，儘管拍劇也只是客串閒角。

曾一度離巢發展的徐肇平，2020年8月回巢無綫演出劇集《白色強人2》，其表現令人眼前一亮。

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【力追女神】蔡思貝獲「兵仔」徐肇平陪出Trip　Sisley享受背後男人貼身照顧

瘋狂追求蔡思貝

35歲的徐肇平曾跟「緋聞女皇」蔡思貝傳緋聞，2015年他在朋友介紹下認識蔡思貝，二人年紀相約兼「鬼聲鬼氣」，可說相當啱嘴型，翌年徐肇平現身蔡思貝拍劇場地探班，二人因而傳出緋聞，不過，隨著2017年公開與模特兒女友Joey的戀情，緋聞又不了了之！

不過去年有指兩人「重燃愛火」，徐肇平被指自費5位數字，陪女神蔡思貝赴英國、意大利拍攝《貝遊歐洲》，有指徐肇平對女方照顧周到，而也蔡思貝樂在其中。

事後徐肇平強調二人一直保持友好關係，及至去年3月徐肇平生日，蔡思貝亦有為他慶生，當日黃淑儀亦在場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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