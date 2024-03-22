適者生存丨蔡宛珊拍ViuTV真人野外求生騷　舊患復發腫如豬蹄頂硬上

▲ 蔡宛珊參與拍攝ViuTV真人騷節目《適者生存》。

蔡宛珊（Sarika）近年參與了ViuTV不少真人騷，包括《公司冇逼我跑馬拉松》，以及近日正在播的電視節目《適者生存》。

Sarika於《適者生存》節目內與米露迪和蔡寶欣，以及幾位台灣女嘉賓齊齊擔任主持，在野外求生自給自足，但亦因此令腳患復發，Sarika腳眼腫脹如「豬蹄」仍咬緊牙關完成拍攝，因為Sarika希望透過節目，令大家更加珍惜大自然，珍惜世界。

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▲ 蔡宛珊參與拍攝《適者生存》。

右腳腫如「豬蹄」

去年，Sarika曾參與電視節目《公司冇逼我跑馬拉松》，平日甚少跑步的Sarika為求盡善盡美，自己加緊練習，一星期跑足六日，每次跑夠6-8公里才收手，更一度嚴重拗柴，負傷一瘸一拐完成十公里的熱身賽，唯賽後發現腿部有三條韌帶斷掉，在醫生勸喻後被迫退出。

不久，Sarika被邀拍真人騷《適者生存》與幾位女主持出征台灣，Sarika未有因腳傷被嚇怕，說：「聽完覺幾有挑戰性，野外求生，上山落溪澗好似幾好玩，係到現場先知唔係想像中簡單！」

整個拍攝，Sarika需要與其他女主持在森林留宿，每日在野外尋找食物，本身傷患未完全康復的Sarika，雙腿因每日長時間在不平山路上上落落、不時又要在溪澗浸水，最終右腳舊患近腳眼位置再度發炎並潰爛，腫如「豬蹄」。

▲ 蔡宛珊右腳腫了。

距離生死一線之隔

但為免雙腳為免影響拍攝，Sarika咬緊牙關堅持落去，不過部分項目如捕魚等就未能參與，Sarika說：「最初都擔心自己好似幫唔到手，好彩後來激發咗我另一潛能，成為隊中生火專家，唔使半小時成功轉木取火。」

此外，Sarika好難忘拍攝途中遇上惡劣天氣，距離生死一線之隔，相信觀眾亦能在螢光幕感受大自然的威力。

好學不倦裝備自己

現時節目《適者生存》播放如火如荼，而Sarika回顧過去入行十多年，一直擁有多重身份，身兼模特兒、主持、司儀多職，感恩一直以來公司，客戶的愛護，給予機會最近可以密密拍綜藝。

而好學不倦的Sarika，原來在疫情下積極裝備自己，笑言自己怕考試，仍然在期間考獲健身教練、拉筋教練、人生教練等執照，更獲得電單車牌，變身電單車手，務求不停增值自己、不讓自己停滯不前，以裝備好自己準備迎接任何機會。

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