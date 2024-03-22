DSE2024｜DSE考生3.24免費到黃大仙祠求福　嗇色園4月開放自修室為考生打氣

▲ 嗇色園黃大仙祠將於3月24日為應屆DSE考生舉辦免費祈福活動。（嗇色園圖片）

【DSE/中學文憑試/英文口試/討論區】中學文憑試主要科目下月開考，不少考生正埋頭苦讀。為鼓勵考生，嗇色園黃大仙祠將於3月24日下午舉辦免費祈福活動，安排應屆考生入園參拜孔聖仙師，現場派發打氣包、摘星手繩及小福袋等。同時，嗇色園文藝苑將於4月免費開放自修室，讓考生有舒適空間溫書，以作支持。

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「《你和義工有個約會》之 DSE迎戰之夜」免費求福活動將於本周日（24日），下午5時至晚上9時在黃大仙祠舉行，屆時會安排應屆考生入園參拜孔聖仙師，在許願牆寫上願望，祈求金榜題名，現場會派發內有應試文具、口罩等的「考生打氣包」，及由嗇色園義工親手製作的摘星手繩、學業進步小福袋，一同為DSE考生打氣。

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免費自修室服務

除了祈福活動，嗇色園為鼓勵考生努力溫書，將於4月1日至5月4日免費開放位於新蒲崗嗇色園文藝苑自修室，讓嗇色園屬下學校、黃大仙區內中學或居於黃大仙區的中學生申請使用。

有興趣申請的考生可帶同有效的學生證副本，親身到文藝苑申請「自修室使用證」，成功申請後即可填表，預約14天內使用的自修室服務，而首次使用自修室服務的考生可獲「考生打氣包」一份。

《你和義工有個約會》之 DSE迎戰之夜

日期：2024年3月24日 (星期日)

時間：5pm-9pm

地點：黃大仙祠

活動：

1. 派發考生打氣包* (須出示准考證正本或副本)

地點：鳳鳴樓禮堂

2. 參拜孔聖仙師 祝願「金榜題名」

地點：孔道門

3. 考生許願牆 「有求必應」

地點：鳳鳴樓廣場

4. 電子祈願天燈

地點：黃大仙信俗文化館

5.心靈支援 書法(抒發) 「一字真言」

地點：大殿平台

6.派發摘星手繩及學業進步小福袋*

地點：鳳鳴樓禮堂

*數量有限，派完即止

文藝苑免費自修室

服務對象：嗇色園屬下學校、黃大仙區內中學或居住於黃大仙區之中學生申請使用

開放日期：4月1日至5月4日

地址：九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心20樓

查詢：電話 2691 0157 或 WhatsApp 5985 7075

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責任編輯：王明芳