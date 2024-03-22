DSE2024｜DSE考生3.24免費到黃大仙祠求福 嗇色園4月開放自修室為考生打氣
【DSE/中學文憑試/英文口試/討論區】中學文憑試主要科目下月開考，不少考生正埋頭苦讀。為鼓勵考生，嗇色園黃大仙祠將於3月24日下午舉辦免費祈福活動，安排應屆考生入園參拜孔聖仙師，現場派發打氣包、摘星手繩及小福袋等。同時，嗇色園文藝苑將於4月免費開放自修室，讓考生有舒適空間溫書，以作支持。
最新影片推介：
「《你和義工有個約會》之 DSE迎戰之夜」免費求福活動將於本周日（24日），下午5時至晚上9時在黃大仙祠舉行，屆時會安排應屆考生入園參拜孔聖仙師，在許願牆寫上願望，祈求金榜題名，現場會派發內有應試文具、口罩等的「考生打氣包」，及由嗇色園義工親手製作的摘星手繩、學業進步小福袋，一同為DSE考生打氣。
免費自修室服務
除了祈福活動，嗇色園為鼓勵考生努力溫書，將於4月1日至5月4日免費開放位於新蒲崗嗇色園文藝苑自修室，讓嗇色園屬下學校、黃大仙區內中學或居於黃大仙區的中學生申請使用。
有興趣申請的考生可帶同有效的學生證副本，親身到文藝苑申請「自修室使用證」，成功申請後即可填表，預約14天內使用的自修室服務，而首次使用自修室服務的考生可獲「考生打氣包」一份。
《你和義工有個約會》之 DSE迎戰之夜
日期：2024年3月24日 (星期日)
時間：5pm-9pm
地點：黃大仙祠
活動：
1. 派發考生打氣包* (須出示准考證正本或副本)
地點：鳳鳴樓禮堂
2. 參拜孔聖仙師 祝願「金榜題名」
地點：孔道門
3. 考生許願牆 「有求必應」
地點：鳳鳴樓廣場
4. 電子祈願天燈
地點：黃大仙信俗文化館
5.心靈支援 書法(抒發) 「一字真言」
地點：大殿平台
6.派發摘星手繩及學業進步小福袋*
地點：鳳鳴樓禮堂
*數量有限，派完即止
文藝苑免費自修室
服務對象：嗇色園屬下學校、黃大仙區內中學或居住於黃大仙區之中學生申請使用
開放日期：4月1日至5月4日
地址：九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心20樓
查詢：電話 2691 0157 或 WhatsApp 5985 7075
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責任編輯：王明芳