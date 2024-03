移民問題｜港人移民外國棄母語以英文溝通　港男悲嘆：廣東話真係咁失禮？

▲ 一名移民外國多年的港男不滿香港人在外地放棄用廣東話溝通。

近年多了港人移民,去到外國時當中的文化差異等令生活上產生不少的問題。一名移民多年的港男在「香港討論區」出帖大呻,在當地遇上不少港人選擇用英語溝通,甚至見有港人小孩被質疑為什麼要說廣東話,對於港人選擇放棄自己的本土語言,令他大惑不解。

在外國生活很少機會說廣東話

港男透露,自己幾年前已移民外國,在當地開了一間I.T.公司。他指出,平常工作及日常生活的大部分時間都是以英文溝通。工作時,與客人開會要用上英語對話;日常生活如去超級市場時,有時見到一些疑似亞洲面孔,但礙於不知道對方是內地人還是東南亞人,所以往往一開口就用英文。

由於說廣東話的機會少之又少,所以港男認為如果遇到港人「同鄉」時,大家應該要爭取多說廣東話,但是事與願違。

港孩說廣東話被罵

港男指出,他參與當地一個以香港人為主的教會已經一段時間,曾經發生兩個情況令他感到非常不解。有一日,一名來自香港的小朋友對著另一名小朋友說,「Are you a nerd?Why are you saying Cantonese?(你是笨蛋嗎?為什麼你說廣東話?)」;另外,一名在香港任職老師的港媽,選擇在其他香港人面前以英文溝通。

以上種種經歷,令港男不禁質問,「真係唔明廣東話真係咁失禮?」他坦言移民的港人應該以「堅守說母語」作為在外的底線,

連自己語言都唔尊重,人哋外國嘅人哋點尊重你呢?

網友認為是入鄉隨俗的表現

對於樓主的觀察所得,不少網友認為是港人比較「自卑」的原因,、「其實有時係外國,大陸人仲好過香港人,個身份認同強咗好多,冇香港人咁自卑」。

不過,有網民不贊成樓主的言論,認為在外國說英文是「入鄉隨俗」的表現,「就算ABC都會專登講佢唔熟嘅廣東話,完全無你呢個情況」、「去到外國先講當地話有咩咁唔尊重? 又係移民反駁隊?」。

港男反駁「入鄉隨俗」論

對於「入鄉隨俗」論,港男就忍不住再作解釋是「身份認同」的問題,「香港人成日話自強,去到外國融入當然係啱啦,唔通我同對面屋個印度佬講中文咩,只係喺你熟悉嘅華人社區教會,講返句中文好正常啫」、「如果連自己人對自己嘅語言都要嫌棄,人哋點睇得起你?」

