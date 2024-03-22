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移民問題｜港人移民外國棄母語以英文溝通　港男悲嘆：廣東話真係咁失禮？

休閒消費 17:21 2024/03/22

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一名移民外國多年的港男不滿香港人在外地放棄用廣東話溝通。

近年多了港人移民，去到外國時當中的文化差異等令生活上產生不少的問題。一名移民多年的港男在「香港討論區」出帖大呻，在當地遇上不少港人選擇用英語溝通，甚至見有港人小孩被質疑為什麼要說廣東話，對於港人選擇放棄自己的本土語言，令他大惑不解。

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在外國生活很少機會說廣東話

港男透露，自己幾年前已移民外國，在當地開了一間I.T.公司。他指出，平常工作及日常生活的大部分時間都是以英文溝通。工作時，與客人開會要用上英語對話；日常生活如去超級市場時，有時見到一些疑似亞洲面孔，但礙於不知道對方是內地人還是東南亞人，所以往往一開口就用英文。

由於說廣東話的機會少之又少，所以港男認為如果遇到港人「同鄉」時，大家應該要爭取多說廣東話，但是事與願違。

港孩說廣東話被罵

港男指出，他參與當地一個以香港人為主的教會已經一段時間，曾經發生兩個情況令他感到非常不解。有一日，一名來自香港的小朋友對著另一名小朋友說，「Are you a nerd？Why are you saying Cantonese？（你是笨蛋嗎？為什麼你說廣東話？）」；另外，一名在香港任職老師的港媽，選擇在其他香港人面前以英文溝通。

以上種種經歷，令港男不禁質問，「真係唔明廣東話真係咁失禮？」他坦言移民的港人應該以「堅守說母語」作為在外的底線，

連自己語言都唔尊重，人哋外國嘅人哋點尊重你呢？

網友認為是入鄉隨俗的表現

對於樓主的觀察所得，不少網友認為是港人比較「自卑」的原因，、「其實有時係外國，大陸人仲好過香港人，個身份認同強咗好多，冇香港人咁自卑」。

不過，有網民不贊成樓主的言論，認為在外國說英文是「入鄉隨俗」的表現，「就算ABC都會專登講佢唔熟嘅廣東話，完全無你呢個情況」、「去到外國先講當地話有咩咁唔尊重? 又係移民反駁隊？」。

港男反駁「入鄉隨俗」論

對於「入鄉隨俗」論，港男就忍不住再作解釋是「身份認同」的問題，「香港人成日話自強，去到外國融入當然係啱啦，唔通我同對面屋個印度佬講中文咩，只係喺你熟悉嘅華人社區教會，講返句中文好正常啫」、「如果連自己人對自己嘅語言都要嫌棄，人哋點睇得起你？」

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責任編輯︰王明芳

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