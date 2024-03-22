  • 25°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 15:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奇蹟列車｜二戰營救真實故事顯人性光輝　安東尼鶴健士納粹魔爪下救戰時兒童

娛樂 15:07 2024/03/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

電影講述二戰爆發初期的一場動人救援的前因後果。(電影劇照)

近期經常能夠在新聞中留意到俄烏及加沙戰事的消息，兩場戰事都 令當地人民流離失所，甚至失去寶貴的性命。遠在香港的我們可謂愛莫能助。但在上世紀30年代，正值二戰期間，一位名為尼古拉斯溫頓（Nicholas George Winton） 的英國人就策劃了一場營救行動，解救一班受戰火威脅的兒童。

《奇蹟列車》改編自英國尼古拉斯溫頓爵士（Sir Nicolas Winton）的真實事迹，並由《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）金像影帝安東尼鶴健士夥拍《EMMA︰上流貴族》（EMMA）尊尼芬寧等主演。

電影講述1988年，年邁的尼古拉斯溫頓（安東尼鶴健士飾）仍然難以忘懷50年前的營救行動。二戰前夕，年輕的溫頓（尊尼芬寧飾）到訪捷克，發現極多家庭因納粹迫害而流離失所。於是溫頓決定與夥伴策劃營救行動，在希特拉入侵前把當地的兒童經火車運到安全的英國。營救行動分秒必爭，並需克服重重困難，堪稱「英國版舒特拉的名單」。

金像影帝安東尼鶴健士在戲中飾演年老版溫頓。(電影劇照)

兩大時間線

電影分為兩條相隔50年的時間線，講述二戰爆發初期一場動人救援的前因後果。為了劃分兩條不同的時間線並營造兩段不同時期的氣氛，導演占士侯斯在鏡頭上和色調上都作出明顯有所分別的安排。

關鍵取決於配合當下的角色和情緒，年老的溫頓活在遺憾之中，充滿困擾。這些情緒透過靜止鏡頭，配上黯淡色調，並運用遠鏡頭反映尼古孤獨的身影。而當時間切換至50年前，溫頓是有活力的年輕人，救援行動爭分奪秒，情勢緊急的場口，拍攝團隊都會手持鏡頭並用上較為明亮的色彩，令觀眾更能代入尼古救援行動的危急氛圍當中。

為了讓《奇蹟列車》兩條時間線的演員演出更為一致，導演決定先拍攝安東尼鶴健士的戲份，讓飾演年輕版溫頓的尊尼芬寧有機會親赴現場探班並「偷師」參考安溫頓的神態，動作和節奏，以維持不同時間線的演出一致。

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

還原30年代

電影中溫頓抵達捷克時，目睹大量家庭因戰爭而流離失所，許多兒童更是飢寒交迫，促使他策劃救援行動。拍攝團隊為增添真實感，安排當年獲救的兒童「尼古的孩子」（Nicky's Children）及其後代，加上猶太小演員參與今次電影的拍攝。

除選角講究外，服裝都經過仔細考究。除了從溫頓保存下來的剪貼簿參考當年兒童的服裝外，形象設計團隊也訪問不同的家庭，並借來當時的家庭照片作參考。

同時，拍攝團隊為求重現當年的救援經過，重返布拉格火車總站拍攝、亦即當年「奇迹列車」發生的火車月台取景，團隊需要花費大量功夫重新將火車站佈置成30年代的格局，又要刻意避開現場的廣播和安排古典蒸氣火車，將拍攝難度大大提高。

點擊圖片放大
+3
+2

俄烏戰爭期間拍攝

拍攝期間正值俄烏戰爭，電影團隊見證大批烏克蘭難民在月台上集合，此情此景與這部電影的劇情不謀而合。現時月台上擺設了一座紀念銅像，刻有溫頓與兩名小孩的模樣，以紀念當年他冒險拯救猶太兒童的動人事蹟。《奇蹟列車》讓全球觀眾深入了解當年鮮為人知的救援行動，因而得到熱烈好評。

電影正式上映前，已率先於各個重要國際影展亮相，包括多倫多國際影展、倫敦影展等。更於今年一月美國加州棕櫚泉國際影展（Palm Springs International Film Festival）贏得劇情長片類別的觀眾票選大獎，口碑極佳。（上映日期：3月21日）

記者：傅承嘉

相關文章

出租家人丨解釋歌名《Framily》沒串錯字　蔡一智劉偉恒揭新片與主題曲奇妙緣份
18:01 2024/03/20
出租家人丨解釋歌名《Framily》沒串錯字　蔡一智劉偉恒揭新片與主題曲奇妙緣份
朱栢康負傷出席《填詞L》台北首映會　留台兩個月拍戲掛念家中寶貝
13:44 2024/03/21
朱栢康負傷出席《填詞L》台北首映會　留台兩個月拍戲掛念家中寶貝
香港國際電影節丨陳果拍《餃子》阻白靈暴露　欣賞楊千嬅求變：唔明觀眾點解笑
今日 12:51
香港國際電影節丨陳果拍《餃子》阻白靈暴露　欣賞楊千嬅求變：唔明觀眾點解笑

你可能感興趣

出租家人丨解釋歌名《Framily》沒串錯字　蔡一智劉偉恒揭新片與主題曲奇妙緣份
18:01 2024/03/20
出租家人丨解釋歌名《Framily》沒串錯字　蔡一智劉偉恒揭新片與主題曲奇妙緣份
朱栢康負傷出席《填詞L》台北首映會　留台兩個月拍戲掛念家中寶貝
13:44 2024/03/21
朱栢康負傷出席《填詞L》台北首映會　留台兩個月拍戲掛念家中寶貝
香港國際電影節丨陳果拍《餃子》阻白靈暴露　欣賞楊千嬅求變：唔明觀眾點解笑
今日 12:51
香港國際電影節丨陳果拍《餃子》阻白靈暴露　欣賞楊千嬅求變：唔明觀眾點解笑
電影 安東尼鶴健士 希特拉 戰爭 導演 演員 布拉格 捷克 英國