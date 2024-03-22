奇蹟列車｜二戰營救真實故事顯人性光輝　安東尼鶴健士納粹魔爪下救戰時兒童

▲ 電影講述二戰爆發初期的一場動人救援的前因後果。(電影劇照)

近期經常能夠在新聞中留意到俄烏及加沙戰事的消息，兩場戰事都 令當地人民流離失所，甚至失去寶貴的性命。遠在香港的我們可謂愛莫能助。但在上世紀30年代，正值二戰期間，一位名為尼古拉斯溫頓（Nicholas George Winton） 的英國人就策劃了一場營救行動，解救一班受戰火威脅的兒童。

《奇蹟列車》改編自英國尼古拉斯溫頓爵士（Sir Nicolas Winton）的真實事迹，並由《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）金像影帝安東尼鶴健士夥拍《EMMA︰上流貴族》（EMMA）尊尼芬寧等主演。

電影講述1988年，年邁的尼古拉斯溫頓（安東尼鶴健士飾）仍然難以忘懷50年前的營救行動。二戰前夕，年輕的溫頓（尊尼芬寧飾）到訪捷克，發現極多家庭因納粹迫害而流離失所。於是溫頓決定與夥伴策劃營救行動，在希特拉入侵前把當地的兒童經火車運到安全的英國。營救行動分秒必爭，並需克服重重困難，堪稱「英國版舒特拉的名單」。

▲ 金像影帝安東尼鶴健士在戲中飾演年老版溫頓。(電影劇照)

兩大時間線

電影分為兩條相隔50年的時間線，講述二戰爆發初期一場動人救援的前因後果。為了劃分兩條不同的時間線並營造兩段不同時期的氣氛，導演占士侯斯在鏡頭上和色調上都作出明顯有所分別的安排。

關鍵取決於配合當下的角色和情緒，年老的溫頓活在遺憾之中，充滿困擾。這些情緒透過靜止鏡頭，配上黯淡色調，並運用遠鏡頭反映尼古孤獨的身影。而當時間切換至50年前，溫頓是有活力的年輕人，救援行動爭分奪秒，情勢緊急的場口，拍攝團隊都會手持鏡頭並用上較為明亮的色彩，令觀眾更能代入尼古救援行動的危急氛圍當中。

為了讓《奇蹟列車》兩條時間線的演員演出更為一致，導演決定先拍攝安東尼鶴健士的戲份，讓飾演年輕版溫頓的尊尼芬寧有機會親赴現場探班並「偷師」參考安溫頓的神態，動作和節奏，以維持不同時間線的演出一致。

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還原30年代

電影中溫頓抵達捷克時，目睹大量家庭因戰爭而流離失所，許多兒童更是飢寒交迫，促使他策劃救援行動。拍攝團隊為增添真實感，安排當年獲救的兒童「尼古的孩子」（Nicky's Children）及其後代，加上猶太小演員參與今次電影的拍攝。

除選角講究外，服裝都經過仔細考究。除了從溫頓保存下來的剪貼簿參考當年兒童的服裝外，形象設計團隊也訪問不同的家庭，並借來當時的家庭照片作參考。

同時，拍攝團隊為求重現當年的救援經過，重返布拉格火車總站拍攝、亦即當年「奇迹列車」發生的火車月台取景，團隊需要花費大量功夫重新將火車站佈置成30年代的格局，又要刻意避開現場的廣播和安排古典蒸氣火車，將拍攝難度大大提高。

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俄烏戰爭期間拍攝

拍攝期間正值俄烏戰爭，電影團隊見證大批烏克蘭難民在月台上集合，此情此景與這部電影的劇情不謀而合。現時月台上擺設了一座紀念銅像，刻有溫頓與兩名小孩的模樣，以紀念當年他冒險拯救猶太兒童的動人事蹟。《奇蹟列車》讓全球觀眾深入了解當年鮮為人知的救援行動，因而得到熱烈好評。

電影正式上映前，已率先於各個重要國際影展亮相，包括多倫多國際影展、倫敦影展等。更於今年一月美國加州棕櫚泉國際影展（Palm Springs International Film Festival）贏得劇情長片類別的觀眾票選大獎，口碑極佳。（上映日期：3月21日）

記者：傅承嘉