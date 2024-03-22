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【保險投訴】保險投訴局去年接616宗個案升1.5%　104人獲賠涉1212萬

社會 14:14 2024/03/22

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保險索償投訴委員會主席徐福燊。（曾耀輝攝）

保險索償投訴委員會去年共收到616宗投訴個案，較去年上升約 1.5%。在已審結的 354宗與索償相關的投訴個案中，有104位投訴人獲得了保險公司賠償，涉及賠償額達1212萬港元。

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354宗已審結的索償相關投訴個案中，有98宗個案在投訴局秘書處的調停下，保險公司與索償人雙方達成和解，無需進一步轉交投訴委員會處理。另有150宗個案的表面證據不成立，而60宗的索償人撤銷投訴，餘下的46宗個案則交由投訴委員會審理。

投訴委員會主席徐福燊表示，去年年引起最多索償糾紛的兩類保單分別是住院/醫療保險及人壽/危疾保險。去年投訴委員會裁定4宗個案的投訴人得直， 同意保險公司賠償決定的個案則有42宗，其中投訴委員會建議兩宗個案的保險公司通融處理，獲保險公司接納，單一宗得直個案的最高賠償額約為78萬港元。

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記者：吳穎嵛

 

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