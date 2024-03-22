【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑

▲ 涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客，43歲司機認暴動傷人還押4月判刑。（資料圖片）

43歲司機涉於2019年7月21日於元朗站襲擊黑衣人，及持藤條恐嚇責罵車廂乘客，今（22日）於區域法院承認暴動及串謀傷人兩罪。辯方求情指，被告施襲前看見一名女子跌倒而沒攻擊對方，可見他對他人展現關心。法官押後至4月18日判刑，其間為被告索取背景報告。

鄧兆雄（43歲，司機）承認1項暴動罪及1項串謀傷人罪，即於2019年7月21日在元朗站連同其他人參與暴動；及在同日同地連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。

辯方求情指，被告在轉介文件階段表示認罪，為最大求情因素。辯方指被告本性不壞，會照顧家人及做動物義工。被告當晚用藤條打人前，看見一名女子跌倒，故沒攻擊對方，可見他對他人展現關心。被告在獄中信教，他案發時用錯方法表達信念和訴求，現已明白其行為令人髮指，他責無旁貸。法官押後至4月18日判刑，其間為被告索取背景報告。

案情指，2019年7月21日晚上一群大多數穿白衣的人及另一群大多數穿黑衣的人在港鐵元朗站聚集並發生暴力衝突。約10時40分起，一群白衣人在元朗站F出口衝入，襲擊付費區的人，白衣人與黑衣人激烈爭執，白衣人用木棍、藤條拍打閘機和玻璃圍欄，又用作襲擊黑衣人，並投擲水樽、木棍和搭棚的竹和鐵通等，又襲擊記者和勸阻施襲的市民。

及至11時，約100名白衣人衝入付費區，黑衣人走上月台，被白衣人持用木棍、藤條追打。高峰時，約70名白衣人在月台聚集及施襲，有人衝入車廂襲擊車內的人，當列車在11時14分駛離元朗站時，白衣人始散去。

案發時，頭頂有一小撮頭髮、沒戴口罩、穿背心和黑短褲的被告在白衣人群中聚集，在非付費區指住黑衣人多次大聲叫挑釁 「過嚟吖」。被告近11時跳入付費區，與其他白衣人襲擊1人，之後再在非付費區用藤條襲擊另一人。當白衣人衝入付費區時，被告招手示意其他白衣人進入付費區。被告其後與白衣人一起由大堂走上月台追趕黑衣人。被告其後持持藤條恐嚇責罵車廂乘客，在列車駛走後才離開元朗站。

案情續指，多名市民在大堂及車廂受襲，遭受不同程度創傷。8名控方證人分別有頭皮多處血腫、頸痛、眼部重影等傷勢，一人更患上創傷後壓力症。

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記者：陳曉欣