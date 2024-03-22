心肌梗塞｜42歲男肩背痠痛去針灸　現2徵狀突暈倒急送院「通波仔」【附心肌梗塞5大徵狀】

【針灸/中醫/心肌梗塞/通波仔/猝死】突然胸痛可能是猝死先兆。台灣一名男子因胸口不適幾天，加上肩頸膊痛遂到中醫診所針灸紓緩。沒想到男子在針灸期間突然暈倒，一度無呼吸和心跳送院搶救，幸而救回一命。有中醫師澄清，釋除大眾對於針灸風險的疑慮。

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綜合台媒報道，台灣新北市一名42歲男子在周三（20日）於一間中醫診所針灸時，突然暈倒失去意識。救護員到場時，男子曾一度無呼吸和心跳，緊急送院搶救。

現2徵狀突暈倒無呼吸

據了解，該名男子於事發4天前開始感到胸痛不適，且身體非常疲倦。後來因肩背嚴重痠痛，遂到中醫診所針灸，希望有助紓緩不適。在針灸期間，中醫師聽到男子很大聲的打呼和喘息，覺得不對勁。男子其後暈倒失去意識、呼吸和心跳，急送院搶救。經醫生診斷，發現男子有1條心臟血管完全堵塞，需緊急做心臟搭橋手術（又稱「通波仔」）。術後男子情況穩定，現留院觀察。

中醫：針灸只可紓緩輕症

事故發生後，惹來不少人擔心針灸會否導致猝死。新北市中醫師公會理事長陳建輝澄清，一般來說，針灸能有助紓緩心肌梗塞前期造成的缺氧現象，但對於血管全阻塞的患者，不可能靠針灸馬上通暢。陳建輝強調，針灸不會造成猝死，即使過去曾發生針灸不慎引發氣胸，也不會馬上致命。

心肌梗塞5大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄受訪時曾表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能供氧到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣