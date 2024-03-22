恨駕女團丨陳家樂自揭改好BB名 　周家怡李靖筠讚對方為好老公

▲ 陳家樂被讚為好老公。

由周家怡、李靖筠（Gladys）兩位女車神主理的介紹靚車節目《恨駕女團》，日前推出的一集請來陳家樂任嘉賓，節目組更借來一架二百多萬的凌志開逢跑車拍攝。

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《出租家人》內容感人

近日，家怡及家樂有主演的電影《出租家人》上映，提到拍攝趣事，家樂表示有幾場戲令他十分感動，「其中一場我要扮志偉哥個仔打返電話俾佢，嗰吓我自己係好心痛、好心酸，未roll機之前其實自己好似已經喊咗一次。我哋依家成日都會講一啲善意嘅謊言，都係因為驚父母擔心，寧願佢講大話呃佢哋，等佢哋過得舒服啲。」

家怡則被爆首映當晚已經喊咗，「因為講屋企呢啲題材，再加自己有份拍，好容易『撩』番個角色出嚟，有番啲回憶，好易觸動到。Angela（許靖韻）有喊，Elly（艾妮）都有喊。我覺得係一個reminder，細個唔會覺得人生有限期，覺得所有嘢都有好多時間，唔會諗到見得一面得一面。」

▲ 《恨駕女團》

家樂為好老公？

對於即將做爸爸的家樂，家怡及Gladys暗地裏做了一個「好老公check list」出來：「⁠冇錯都要say sorry先、⁠識幫老婆打卡⁠、⁠認真傾聽老婆說話、⁠入得廚房、以老婆為優先、⁠EQ高、讚賞另一半及要感謝另一半」測試家樂是否一個好老公。

不過未開始測試，Gladys已大讚家樂是好老公，「佢超以老婆為優先，陳太係佢嘅世界，我都覺得佢哋係模範夫妻。成日都見到佢讚老婆：『老婆你好叻呀。』」

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樣樣全能

隨後測試馬上開始，首先家怡問到家樂會否下廚？家樂則謂沒問題，早前更煮了一道蒜蓉粉絲開邊蒸蝦；之後家怡又問如果自己沒有做錯事，但老婆很嬲，家樂會否先say sorry，家樂笑說以前不會現在會，「都係為自己將來幸福啫，哈哈。其實有時仲未100%做到，有啲位我係比較鍾意同人辯論、辯駁嘅人，盡量啦，呢半年有咗小朋友，太太啲情緒可能會更加容易被觸動，我就更加要遷就。」

家怡又叫家樂幫她們拍照，成品出來後，家怡大讚，「ok喎，佢真係有好多唔同角度喎。」經過種種測試﹐二人認為家樂絕對達標，除認可是一名好老公，更是是絕世好男人。

▲ 家樂爆BB名

家樂爆BB名

隨後三人又談到為BB改名，家樂直言已有想法，更大讚自己更得好，名字男女都適用，「叫陳徹。」Gladys頓了「吓」了一聲！家怡即說：「等陣先，我真係勸你唔好，『陳設』係用嚟擺㗎！」

不過家樂未有理會，繼續自顧自繼續說：「英文名我都諗埋㗎啦，（Gladys：Furniture！）唔係，叫Deco。」家怡笑問是否想小朋友將來做設計師？Gladys又問陳太是否批準，家樂坦言未獲批準，但自己喜歡兩個字的名字。問到為甚麼要這樣做，家樂謂：「有型啫！」但家怡及Gladys即裝出嫌棄的眼神。

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