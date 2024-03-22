【公屋申請】2024/25年度入息資產限額　最新申請資格懶人包

▲ 公屋申請需符合入息資產限額。（梁偉榮攝）

【公屋／申請／房屋署／上樓／時間】房委會資助房屋小組今日（22日）討論2024/25年度公屋入息及資產限額檢討結果，通過最新建議入息及資產限額，今年4月1日起生效。

房委會發言人表示，公屋入息及資產限額每年按機制檢討。據公式計算，2024/25年度，1人及4人家庭公屋入息限額下調，而2人、3人、5人或以上家庭入息限額上調。

公屋申請入息資產

發言人說，考慮過目前經濟狀況，以及參考以往做法和入息限額調整的整體情況，小組通過將1人及4人家庭的入息限額凍結在現行（2023／24年度）水平。

至於2人、3人及5人或以上家庭的入息限額，則按照既定機制上調。另外，小組通過將所有家庭人數住戶的資產限額，按既定機制上調3%。



公屋入息限額以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋開支和非住屋開支，另加5%的備用金。

住屋開支用以衡量租住與公屋單位相若的私人樓宇單位的開支，視乎私人樓宇單位不劃一每平方米租金和參考單位面積（即過去3年編配予公屋申請者單位的平均面積）而定。

非住屋開支則是參照政府統計處，最近一期住戶開支統計調查結果釐定，並於2次調查期間每年按甲類消費物價指數（剔除住屋開支）的最新變動，或按入息因素的名義工資指數變動進行調整，以較高者為準。

至於公屋資產限額，則參照甲類消費物價指數於年間的變動調整。

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責任編輯：吳卓峰