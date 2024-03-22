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周未好去處｜Switch新遊戲聯乘山下菓子　又食又玩蠟筆小新主題Cafe登場

休閒消費 15:55 2024/03/22

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漢堡包是大熱餐單，受不少人歡迎。（相片由山下菓子提供）

召集蠟筆小新粉絲！由 Neos Corporation 開發及發行、GSE負責香港地區獨家代理，預定於5月2日發售的 Nintendo Switch冒險遊戲《蠟筆小新煤炭鎮的小白》， 為隆重其事，更首度與跟山下菓子合作推出全港首個以蠟筆小新遊戲為主題的期間限定cafe活動。

餐廳到處見到《蠟筆小新煤炭鎮的小白》的蹤影。（周美好攝）

山下菓子首度推出蠟筆小新遊戲＋美食 ＋商品集於一身的期間限定店活動，由即日6pm起至4月9 日期間，旺角T.O.P 的山下菓子將從旺角穿越到《蠟筆小新煤炭鎮的小白》遊戲世界，餐廳到處都可見到遊戲角色們的蹤影及遊戲中情景，現場更設置遊戲試玩台及預購服務。

除了打卡及試玩外，當然不可錯過美食及甜品，為配合煤炭鎮的小白主題，餐廳特別設計左一系到「烏卒卒」食品及甜品包括竹炭熱狗、墨汁意粉、黑松露意粉及黑松露薯條。甜品方面，有芝麻Gelato，Dirty 法式士司、黑糖珍珠比利時窩夫，流心朱古力蛋糕等，十分「連戲」。

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另外，接近 100款蠟筆小新精品可選購，同場加映蠟筆小新 「春日部之家」盲盒首賣，粉絲們不能錯過。

INFO

地址：山下菓子＠旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place 3樓315號舖
期間限定：3月22日6pm開始至4月9日
營業時間：12:15pm - 9:30pm
WhatApp查詢：6222 9654

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