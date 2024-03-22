【打擊走私】海關港珠澳口岸截查貨車　檢市值200萬走私貨拘司機

▲ 海關港珠澳口岸截查貨車，檢市值200萬走私貨拘司機。（曾秋文攝）

海關搗破一宗走私案，昨日（21日）在港珠澳口岸截查一輛離境的中型貨車，檢獲一批未列倉單貨物，包括乾魚肚、煙草產品及藥劑製品，市值200萬元，拘捕一名44歲司機。

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察張廣穎今日（22日）表示，昨日（21日）凌晨在港珠澳大橋香港口岸截查一輛貨車，報稱載有12板貨物，約重8000公斤，包括服裝、電子零件和健康食物等。人員檢查時在兩板貨物中發現一批未列倉單物品，包括乾魚肚、針濟、藥劑製品和煙草，經調查後拘捕司機，涉嫌企圖輸出未列倉單貨物。

海關有組織罪案調查科特別調查第2組調查主任翁兆灃表示，相信該批貨物將轉運到內地，如成功偷運可逃避20萬元稅款，而當中的3500盒藥劑製品相信來自印度，包括排卵針、愛滋病藥、壯陽口服藥等。根據《進出口條例》，凡將藥劑製品輸出香港，均要有相關的出口和許可證，因證明有嚴謹的規管，一般商戶難以取得。涉案司機將被控以一項企圖輸出未列倉單貨物罪，將在明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。

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記者：曾秋文