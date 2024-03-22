  • 24°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 18:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】海關港珠澳口岸截查貨車　檢市值200萬走私貨拘司機

社會 15:53 2024/03/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

海關港珠澳口岸截查貨車，檢市值200萬走私貨拘司機。（曾秋文攝）

海關搗破一宗走私案，昨日（21日）在港珠澳口岸截查一輛離境的中型貨車，檢獲一批未列倉單貨物，包括乾魚肚、煙草產品及藥劑製品，市值200萬元，拘捕一名44歲司機。

TOPick一分鐘
兒童健康︱流感病毒可上腦入心　醫生拆解併發症：3情況即求醫

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察張廣穎今日（22日）表示，昨日（21日）凌晨在港珠澳大橋香港口岸截查一輛貨車，報稱載有12板貨物，約重8000公斤，包括服裝、電子零件和健康食物等。人員檢查時在兩板貨物中發現一批未列倉單物品，包括乾魚肚、針濟、藥劑製品和煙草，經調查後拘捕司機，涉嫌企圖輸出未列倉單貨物。

海關有組織罪案調查科特別調查第2組調查主任翁兆灃表示，相信該批貨物將轉運到內地，如成功偷運可逃避20萬元稅款，而當中的3500盒藥劑製品相信來自印度，包括排卵針、愛滋病藥、壯陽口服藥等。根據《進出口條例》，凡將藥劑製品輸出香港，均要有相關的出口和許可證，因證明有嚴謹的規管，一般商戶難以取得。涉案司機將被控以一項企圖輸出未列倉單貨物罪，將在明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：曾秋文

相關文章

【煽惑殺警】涉於Whatsapp群組煽惑殺警　3男罪成還押4月判刑
今日 12:43
【煽惑殺警】涉於Whatsapp群組煽惑殺警　3男罪成還押4月判刑
【保險投訴】保險投訴局去年接616宗個案升1.5%　104人獲賠涉1212萬
今日 14:14
【保險投訴】保險投訴局去年接616宗個案升1.5%　104人獲賠涉1212萬
【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
今日 14:17
【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
【校內非禮】涉於中學教員室非禮女職員　前男教師否認控罪排期5月開審
今日 14:35
【校內非禮】涉於中學教員室非禮女職員　前男教師否認控罪排期5月開審
【突發事件】葵涌男子持刀指罵途人　警員擎槍戒備制服
今日 14:52
【突發事件】葵涌男子持刀指罵途人　警員擎槍戒備制服

你可能感興趣

【煽惑殺警】涉於Whatsapp群組煽惑殺警　3男罪成還押4月判刑
今日 12:43
【煽惑殺警】涉於Whatsapp群組煽惑殺警　3男罪成還押4月判刑
【保險投訴】保險投訴局去年接616宗個案升1.5%　104人獲賠涉1212萬
今日 14:14
【保險投訴】保險投訴局去年接616宗個案升1.5%　104人獲賠涉1212萬
【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
今日 14:17
【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
罪案 九龍 走私 海關 九龍城 進出口條例 愛滋病 港珠澳大橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載