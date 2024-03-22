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垃圾屋丨清潔工遇地獄級曱甴屋蟑螂爬上身　眼見1幕即縮沙：錢都無收

家事百科 16:57 2024/03/22

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有清潔工最近遇到恐怖曱甴屋，自言20年工作經驗的他亦對此投降。（連登討論區圖片）

曱甴屋是不少人的惡夢。近日有清潔工在網上發文，指從業20年首次接到清潔曱甴屋的工作，他憶述單位的恐怖情況，指全屋散發臭味，所有牆身沾有蟑螂糞便，期間更多次有蟑螂爬上身，工作過程苦不堪言，最終他更因1個理由縮沙，致電業主「唔好意思我做唔到了」。

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全屋惡臭曱甴遍地

該名網民於「連登討論區」發帖，指自己從事清潔工作20年，近日受委托清理一個單位，根據業主表示，租客為一名曾任公務員、有精神問題的獨居長者。樓主事先看過業主提供的單位照片，原以為只是較骯髒和較多蟑螂，直到開工當日，入屋後聞到濃烈的異味，形容「之前喺某單位做清潔時，同某連鎖垃圾餐廳食飯時聞過，印象深刻係一種好霉嗡嘅曱甴味」。

不過，由於接受了委託，樓主只能「焗住頭皮頂硬上」。他描述屋內的恐怖情況，指整個單位散發臭味，牆身都沾有蟑螂糞便，打開抽屜驚見蟑螂卵堆積如山，清潔期間更多次有蟑螂爬上身。

樓主引述據鄰居透露，指前租客每次開門，單位都會傳出惡臭，大量蟑螂爬出走廊，屋內充斥大量垃圾，如同「垃圾山」。

他表示開工首日，已經清潔好兩間房和廁所，並掃走所有蟑螂屍體，離開前全屋噴灑滅蟲劑，留待翌日繼續清潔。他更指，回家後發現「隻腳比蝨咬到一點點，即刻沖涼、用熱水洗衫」。

點擊下圖看清潔前後情況：

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翌日曱甴暴增即縮沙

未料，翌日他回到單位，「開門後俾畫面震懾住」，蟑螂數量竟比前一天多幾倍，「數量仲多過我平日碗飯嘅米量」。由於情況太恐怖，他最終打退堂鼓，致電業主「唔好意思我做唔到了」，所幸對方表示理解，而樓主亦沒有收費便離開。

他表示自己從事清潔20年，首次遇到如此惡劣的曱甴屋，

可能係我見識少，做滅蟲應該會見得比較多，但暫時係我遇過最嚴重嘅住宅單位，呢種程度我只有試過係餐廳遇見過。

他最後又提醒業主及租客，租前後亦留意清楚單位環境，「由其是入到單位聞到霉嗡味，打開廚房櫃望下門鉸低條櫃邊有無黑色一點點，未入伙前打開假天花打開所有櫃門，關門窗炸佢幾次」。

網民：樓主真勇士

不少網民看過帖文後直呼恐怖，並對樓主表示佩服，「想知隔離屋係咪都係咁多曱甴」、「點住人」、「樓主respect，真勇士」、「樓主嘅膽量真係令我佩服到五體投地」、「都做咗一半，俾我會做埋收錢走人，而家唔收錢好蝕喎」。

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責任編輯：王明芳

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