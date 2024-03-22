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商界女強人丨林夏薇宣布成立個人鑽石品牌　自拍晒首飾事業線搶FO

娛樂 17:48 2024/03/22

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薇薇真係女強人。

林夏薇向來非常勤力，除了忙於拍劇外，又要打理自己的飲食生意。今日（22日）她在社交網宣布創立鑽石品牌，更晒出多款首飾。

新生意新目標

相中可見，薇薇認真細心挑選，逐一拍照作紀錄，當然不少得戴上手和頸，全都非常漂亮，不過由於薇薇影大頭，不禁展露出驕人事業線，完全搶晒FO，吸睛度爆燈！

她發文表示：


「我很高興與大家分享我人生中一個重要的里程碑 - 我正式進軍實驗室鑽石的世界！💎✨ 這是一段充滿興奮和決心的旅程，我非常感激大家一直以來的支持。

對我而言，這不僅僅是開創一個生意，更是挑戰自己去探索新的領域，突破界限，我一直熱衷於創新和創意。現在，我正在將這份熱情轉化為打造最精美的實驗室鑽石，這些鑽石不僅令人驚嘆，而且對所有欣賞真正優雅的人來說都是易於獲得的。

近幾個月來，我一直與印度最優秀的拋光鑽石供應商展開討論，他們是世界上最大的拋光公司之一。🤝我希望創造出體現著永恆美麗本質的首飾，並融合現代元素，與今日挑剔的口味產生共鳴。新目標，新品牌，新開始」
 

受家人影響做生意

薇薇曾接受TOPick專訪透露在做生意上的快及狠，或許是源自她家人自細的耳濡目染。「屋企人教我做生意，第一樣就要學識執笠。要做生意，你就要有承受失敗的能力，所以我不會將目標定得太高，多會偏向壞的方向去想，但現實生活並非這樣差，是比我預計的好。以這種想法做人處事，反而令我充滿正能量、更開心，甚至有更多動力做好每件事。」

最新影片推介：譚凱琪專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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