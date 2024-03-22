商界女強人丨林夏薇宣布成立個人鑽石品牌　自拍晒首飾事業線搶FO

林夏薇向來非常勤力，除了忙於拍劇外，又要打理自己的飲食生意。今日（22日）她在社交網宣布創立鑽石品牌，更晒出多款首飾。

新生意新目標

相中可見，薇薇認真細心挑選，逐一拍照作紀錄，當然不少得戴上手和頸，全都非常漂亮，不過由於薇薇影大頭，不禁展露出驕人事業線，完全搶晒FO，吸睛度爆燈！

她發文表示：



「我很高興與大家分享我人生中一個重要的里程碑 - 我正式進軍實驗室鑽石的世界！💎✨ 這是一段充滿興奮和決心的旅程，我非常感激大家一直以來的支持。

對我而言，這不僅僅是開創一個生意，更是挑戰自己去探索新的領域，突破界限，我一直熱衷於創新和創意。現在，我正在將這份熱情轉化為打造最精美的實驗室鑽石，這些鑽石不僅令人驚嘆，而且對所有欣賞真正優雅的人來說都是易於獲得的。

近幾個月來，我一直與印度最優秀的拋光鑽石供應商展開討論，他們是世界上最大的拋光公司之一。🤝我希望創造出體現著永恆美麗本質的首飾，並融合現代元素，與今日挑剔的口味產生共鳴。新目標，新品牌，新開始」

