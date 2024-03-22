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【CRE考試】公務員投考資訊　3.23報名6月應試攻略

社會 16:23 2024/03/22

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公務員CRE考試將接受報名。（資料圖片）

【CRE／考試／DSE／公務員／筍工／請人／求職／空缺】公務員投考最新消息，政府公布，新一輪綜合招聘考試（CRE）以及《基本法及香港國安法》測試，明日（3月23日）起接受報名。

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政府歡迎有意應徵學位、或專業程度公務員職位的人士報考，4月5日下午5時截止報名。

CRE暫定六月開考
 
公務員事務局發言人稱，提醒有意短期內投考學位或專業程度公務員職位者，必須具備有效CRE成績，應徵者應把握時間，參加暫定6月1日的考試。
 
公務員招聘已擴展，投考需學士學位學歷，要求公務員職位資格至大學3年級（4年制學士課程）的學生。於是此輪考試，將開放給持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2023/24學年或2024/25學年畢業的大學生報考。
 
CRE考試由中文運用、英文運用及能力傾向測試，3張試卷組成。中文運用及英文運用測試不同等級的成績，可由DSE考試成績，或其他訂明公開考試中英語文科獲接納的等級成績替代。合乎成績的申請人，不須考中文運用及／或英文運用試卷，詳細的訂明語文科等級成績載於公務員事務局網頁。

應徵者須留意，各公務員職位都有不同中英語文能力要求；能力傾向測試則沒有可替代的公開考試成績。部分學位或專業程度公務員職位，亦要求應徵者在能力傾向測試中取得及格成績，應徵者必須在能力傾向測試考獲及格成績方具備投考資格

基本法／國安法測試必須及格
 
所有申請人必須在《基本法及香港國安法》測試中，取得及格成績，方獲考慮聘用。《基本法及香港國安法》測試及格成績永久有效，由2022年6月11日起舉辦《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系），申請人如持有《基本法及香港國安法》測試及格成績，則毋須再參加。
 
申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或《基本法及香港國安法》測試試卷。
 
是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試詳情，明日起將上載至公務員事務局網頁。有意參加考試者可透過網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請書（CSB31（3/2024））報考。該申請書可從公務員事務局網頁下載，或從民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。

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責任編輯：吳卓峰

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