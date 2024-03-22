時尚服飾｜GU x 內褲兔聯乘系列可愛登場　吊飾手鍊+戒指即日火速售罄

▲ 這個聯乘系列絕對可以激發少女心！

GU與日本人氣插畫角色「內褲兔」Opanchu Usagi首度合作，推出聯名系列，為品牌帶來多款服飾，並於今日3月22日（五）早上9時起於GU店舖及網店出售。豈料迅即掀起搶購熱潮，其中一款產品上架後，更在網店顯示已火速售罄！

聯名系列以「努力不停地製作衣服，希望展現出時尚裝扮的Opanchu Usagi」為主題，透過手工刺繡或印花設計貫穿全系列單品，醜萌醜萌的模樣真的太可愛啦，難怪成為必搶Item！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

女裝Accessory Set HK$99

小編下午1時上官網查看，發現這款首飾套裝已火速售罄，它分為吊飾手鍊和兩件式戒指，只售HK$99，價錢極親民。吊飾手鍊採用兩向設計，也可用作包款吊飾，而兩件式戒指可以單獨使用，但疊在一起時，就能明白Opanchu Usagi 表情的意思。

女裝Graphic T-Shirt HK$99

T-Shirt表達手工刺繡和故事，不同顏色的T-Shirt印上不同表情動作的內褲兔，粉紅色款式更刺繡出「Make some Opanty」字樣，顯得活潑可愛。

女裝 Frilled Lounge Set HK$199

這套居家服套裝非常可愛，T-Shirt的手袖和短褲褲腳位置都是荷葉邊設計，充滿少女味，印有Opanchu Usagi圖案的T恤，它樣子看起來很努力但沒有得到回報，相當過癮。

女裝 Pouch HK$149

小袋根據顏色的不同而有不同的表情，不僅可以用來存放小物品，還可以將多件物品穩定地堆疊在一起來享受樂趣。背面還有一個可愛的毛絨玩具類似的設計，充滿童趣。

女裝 Hair Band HK$79

有褶邊設計的髮帶，讓人想起 Opanchu Usagi 的褲子和耳朵，讓人愛不釋手，而且只售$79，與居家服套裝可以配成一套呢！

最新影片推介：

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀