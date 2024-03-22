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男士健康｜17歲中學生不舉揭1原因致性功能障礙　醫嘆：多年來最年輕案例

醫生診症室 16:55 2024/03/22

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台灣一名17歲中學男生因為不舉求醫，醫生檢查後揭1原因導致性功能障礙。

【不舉/性功能障礙/肥胖/男士健康】台灣高雄一名17歲中學男生先後結交過3位女友，卻因為每次都在「偷嚐禁果」時不舉而被飛，醫生為他進行檢查後，發現他身形過胖、體內膽固醇過高，結果造成陰莖海綿體充血不足；醫生之後協助患者減肥，再處方低劑量的血管擴張劑，3個月後終於令對方的性功能恢復正常。

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綜合台媒報道，收治個案的義大大昌醫院男性健康中心主任、泌尿專科醫生王起杰表示，該名男生求診前不久剛剛被第3位女友「飛起」。男生憶述，自己每次都是想與對方進一步親熱時「表現不佳」，之後不久女方便會提出分手，而他早上也沒有晨勃反應。

王起杰隨即為男生安排抽血檢查，結果發現對方血液中的睪固酮值正常，性慾也沒問題，但身高1.75米的他，體重卻高達100公斤，BMI值為32.6（正常值為18.5至22.9），屬於嚴重肥胖。而他的總膽固醇值達320mg/dl，大幅高於正常值200 mg/dl，其中壞膽固醇亦高達200 mg/dL（正常標準不應超過130 mg/dL）。對此，王起杰分析，壞膽固醇過高會沉積在血管壁內，繼而造成動脈硬化，導致陰莖海綿體內的血管被脂肪塞住，「難怪上面有想法，下面沒辦法。」

為了幫男生重拾自信，王起杰協助他調整飲食，並要求對方減重，期間再給予低劑量的威而鋼、犀利士等血管擴張劑，把沉積在血管壁內膽固醇排走。他表示，降膽固醇藥物僅能排走血液中的膽固醇，但沉積在血管壁中的壞膽固醇則必須靠運動，雙管齊下才有效。3月後，男生成功減重10公斤，並出現晨勃現象，性功能恢復正常。

對於性功能障礙的問題，王起杰就指出，以往多為4、50歲以上的中老年男性求醫，但現代人喜歡高油、高脂食物，加上經常捱夜，導致近幾年有年輕化的趨勢，因肥胖導致不舉的年輕個案偶爾可見。而上述的17歲男生，是他行醫40年以來見過最年輕的個案。

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責任編輯：羅嘉欣

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