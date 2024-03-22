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北上消費｜深圳4大商場免費派¥100內地電話卡　享3個月50GB數據+通話月費【附換領點及交通】

家事百科 19:21 2024/03/22

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港人可以在深圳6個地點換領免費內地電話卡。（網上圖片）

【北上攻略/深圳旅遊/深圳親子遊/深圳電話卡/山姆/AlipayHK/支付寶/微信】繼AlipayHK和WeChat Pay向港人免費派內地電話卡後，最新加入還有深圳4大商場！梗有一間在關口附近方便港人領取，方便在深圳、廣州等地消費，隨時隨地上網搵餐廳美食、搵優惠折扣又可以撥打內地電話號碼訂位！即睇換購詳情，以及4大商場地點和交通資訊！

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中國電信與深圳4大商場合作推出「香港同胞返深福利」著數優惠，由即日起至3月底前，向港人送出免費內地電話卡。港人只需憑回鄉證便可換領，毋須住址證明。電話卡內含總值¥100儲值額，可用作扣除¥29的月費，相當於約免費3個月的上網服務。每月可享20GB通用數據及30GB定向數據（可用於抖音、愛奇藝等），合共50GB超大流量，而內地通話則低至1分鐘0.1元。

另外AlipayHK和WeChat Pay都與兩間商場合作換領免費電話卡，合共6個地點可以換領：

以下是地點及交通教學:

1. 福田領展中心城

  • 地址：深圳福田福華一路3號
  • 換領位置：G層服務台旁
  • 換領日期：即日起至3月24日 11:00-19:00
  • 交通：乘地鐵1或4號線至會展中心站B出口，直行20米右轉至領展中心城 / 公交：乘64路、E10路、E25路、M192路、M194路、M223路至會展中心地鐵公交站下車

2. 福田星河COCOPark

  • 地址：深圳福田區中心城福華三路268號
  • 換領位置：一期L2客服中心（全棉時代對面）
  • 換領日期：3月22日至3月24日 10:00-22:00
  • 交通：乘地鐵1或3號線購物公園站C/G/F出口

3.龍華壹方天地

  • 地址：深圳龍華區龍華街道4020號
  • 換領位置：C區L1客服中心
  • 換領日期：即日起至3月31日14:00-18:00
  • 交通：乘地鐵4號線至龍華站A出口，步行500米 / 公交乘「香港一深圳龍華壹方天地」直通車直達

4. 羅湖金光華廣場

  • 地址：深圳市羅湖區人民南路2028號
  • 換領位置：F1層客服台或廣場門口U站
  • 換取日期：即日起至3月31日11:00-18: 00
  • 交通：乘地鐵1號線至國貿地鐵站A出口

5. WeChat Pay HK 免費深圳電話卡

  • 換領地點：羅湖金光華廣場F1層客服枱
  • 換領日期：即日起至3月31日11:00-18:00
  • 交通：深圳地鐵1號線至國貿站A出口

6. AlipayHK免費內地電話卡

  • 換領地點：深圳領展中心城G層客服台
  • 換領日期：由即日起至3月24日11:00-19:00
  • 交通：乘地鐵至會展中心站B出口

即睇以WeChat Pay HK換領免費深圳電話卡教學:

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即睇以AlipayHK換領免費深圳電話卡教學:

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責任編輯：王明芳

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