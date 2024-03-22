【垃圾徵費懶人包】4月試行設14個試點　私樓屋邨食肆商場都有

▲ 垃圾徵費4月先行先試，垃圾收費試行計劃。（資料圖片）

【垃圾徵費／垃圾收費／指定袋】垃圾收費迫在眉睫，港府擬於4月1日「先行先試」垃圾收費，宣布設有14個試點，由政府免費提供指定袋試行。

垃圾徵費首批「先行先試」群組，包括主要處所，有公私營住宅、政府大樓、三無大廈、商場、食肆及院舍等。

垃圾收費實地試行期間，港府向所有試點免費派指定袋及標籤，過程中收集運作數據，調查不同持分者意見，檢視實行垃圾收費的準備程度，以及可能遇到的問題。

港府計劃5至6月向立法會交代試行計劃報告，相信「先行先試」經驗和結果，協助港府更好掌握有否需要在推行垃圾收費時，加強或改善那些方面工作和安排。

垃圾收費8月1日全港推行

垃圾收費的法定生效日期，已改為8月1日，屆時全港所有處所都要按法規棄置垃圾。

而「先行先試」目的，要審視垃圾收費實施時，可能遇上的問題，檢視各持分者包括垃圾產生者、前線清潔工、垃圾收集商等，於不同場景實行垃圾收費下，棄置垃圾流程和實際操作，收集意見及數據整理分析。

垃圾收費試點名單

荃灣滿樂大廈安寧樓

柴灣連翠邨

西九龍政府合署

九龍城成龍居

深水埗北河街15及17號

深水埗長沙灣道58號

旺角鋿晶館

大埔新達廣場

屯門卓爾廣場

新蒲崗新光宴會廳

大家樂 (金鐘海富中心分店)

新生精神康復會屯門長期護理院

屯門嘉濤耆樂苑

大圍漢年茶餐廳

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責任編輯：吳卓峰