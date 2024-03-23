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自由人｜朱智賢太瘦穿真空裝險走光　離巢TVB後零包袱派福利【多圖】

娛樂 17:45 2024/03/23

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熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

朱智賢瘦至見骨！

參加《2013年度香港小姐競選》入行的朱智賢（朱朱），在去年9月宣布離開工作近10年的TVB，之後就為HOY TV拍節目又頻頻更新IG，大派福利！

朱朱早前獲邀到馬來西亞檳城做婚禮表演嘉賓，在充滿陽光美景的地方，朱朱也把握機會影靚相！

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朱智賢瘦至見骨

身穿白色吊帶裙的朱智賢大擺Pose，真空上陣的她在轉身時更差一些「走光」，十分牙煙！

朱朱在帖文中寫道：

靜悄悄地 把失去的追回來
有些事只有自己才懂
反正人生是我的 自己喜歡就好了

#繼續向目標進發
#心口排骨好似有少少恐怖
#請問圖中係第幾條胸口骨

從相片中所見，朱朱顯然瘦至心口見骨，連她自己也貼出一張人體骨骼圖片來作對比，十分「玩得」！

有網民留言：「特務朱朱太瘦了」，朱朱親自回覆：「只是骨頭比較突出啦😂」。

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搭上人夫形象盡毀

2020年4月，朱智賢被拍得跟人夫黎振燁秘密約會，幸而她獲男友謝東閔原諒，不過形象插水的她被無綫雪藏近一年。

及至2021年3月，朱智賢正式「解凍」，為有份演出的新劇《愛美麗狂想曲》宣傳，為全面復工試水溫，其後她參與劇集演出及主持節目。

朱智賢早前在《破毒強人》與蔣志光演夫妻，演技大躍進，令觀眾有新鮮感，又在《企業強人》中與張曦雯及譚俊彥有不少對手戲，這部劇亦將會是其在TVB的最後作品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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