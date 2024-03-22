婆媳關係丨奶奶為爭寵揀正新抱生B同日入院　人妻控訴4大心機舉動：話要一齊坐月？

▲ 婚後奶奶一直單方面跟人妻玩心計，常常在丈夫面前爭寵，令她感到無法理解。（《寶寶大過天》劇照）

「一山不能藏二虎」就如婆媳間的爭執。台灣一名人妻在Facebook 專頁發文，稱婚後奶奶一直單方面跟自己玩心計遊戲，常常在丈夫面前爭寵，大呻「心機」奶奶的4大心計舉動，包括：故意在自己生B同日入院、背後說壞話等，令她感到無法理解。網民封其奶奶為不折不扣的「綠茶奶奶」。

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該名人妻在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」發文投稿，表示自己婚後，奶奶一直單方面跟自己玩心計遊戲，以「綠茶遊戲」來形容，即表面人畜無害但內裡卻擅於心計。人妻對對方的行為感到無奈，一共列舉了數個例子讓網民來評理。

三人行故意擠走她

人妻表示，平日跟丈夫並肩過馬路時，奶奶會故意走在他們中間將她擠走，而且立即翹著她老公的手，感覺像宣示主權。她亦發現平日同枱吃飯時，奶奶更會無端看著兒子傻笑。此外，她與丈夫共同經營店舖，奶奶甚至想要店舖裡閉路電視的權限，目的是想隨時隨地能看看兒子在做甚麼。

人妻曾向丈夫反映，不過丈夫認為母親性格單純，不會有坊間稱的「綠茶」舉動。直至有一次奶奶跟自己的女兒（即人妻的大姑奶）背後說壞話，指覺得人妻想佔有她的兒子。事後由大姑奶轉述給丈夫，丈夫才意識到很奇怪。

硬要跟人妻同日入院

奶奶爭寵的行為變本加厲，人妻婚後不到一年懷孕了，奶奶竟然在自己臨盆時，執意地要在同一天安排做門診手術，更表示要跟自己坐月子。人妻為此感到費解，遂向網民問意見。

大家可以告訴我，是我計較太多還是她真的太誇張嗎？

爭寵舉動引起網民譁然

帖文中奶奶的舉動隨即引起網民熱烈討論，紛紛指奶奶的行為太誇張，「不折不扣的綠茶奶奶」、「超級誇張！妳奶奶肯定有病」、「算吧！她再怎麼想，她兒子也不能讓她懷孕啊」。不過也有人覺得媽媽喜愛兒子很正常，「媽媽在兒子面前都會看起來很單純」。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳