【移民】國際移民置業博覽周六舉行　調查：7成人擬兩年內離港

▲ 國際移民及置業博覽會總監謝沛豪表示，23條通過當日（19日）單日登記人數首破千，升約一倍。(陳靜儀攝)

「國際移民及置業博覽會」本周六及周日舉行，已有逾2.5萬人登記入場，總監謝沛豪指，1月開放登記後，日均有約300至500人登記。他指往屆臨近展覽開始，登記人數均會上升，但是否如現屆般的上升幅度，則仍要「再睇番實質數字」，而2.5萬個登記是疫情後的高位，惟對比2021年的首屆博覽不是最高。

主辦機構3月並進行「香港人計劃海外移民及置業意向」問卷調查，邀請已登記人士填寫，最終收集到逾500份回覆，其中逾7成為家長，而年齡多介乎31至50歲，有逾3成半受訪者年薪逾70萬至100萬，亦有近3成為50萬至70萬；並有約45%受訪者擁有100萬至500萬資產，100萬以下就不足3成，500萬至1000萬者也有近2成。

調查發現，近7成受訪者計劃兩年內離港，逾兩成人表示因對香港未來經濟發展感不樂觀或因香港的教育制度，亦有近兩成指是為自己預備多一條出路，另有近1成半指是因香港的政治環境。

而英國、加拿大及澳洲是較多受訪者選擇的目的的，分別佔34%、22.1%及19.4%，這三地也是家長安排子女到海外升學的首選。而受訪者也主要關注移民後當地的就業及稅務安排，分別各佔兩成。

謝沛豪表示，而計劃移民是因為各地移民政策有收緊跡象，故部分人即使無高收入或資金未必充裕，也希望趁仍有機會時「趕尾班車」。他又指，值得留意的是超過6成受訪者介乎31至50歲，有關年齡是事業黃金期，相信在職場上屬於管理階級，對於未來人力市場或將有所衝擊，籲推出政策或優惠吸引他們繼續貢獻香港。

另外，主辦單位指，不少移民餐展商均表示，自預算案減辣後，查詢移民的申請有明顯的上升趨勢，英君集團首席移民顧問文偉成指，自預算案减辣後至今已有近百個申請個案，當中的移民家庭計劃1年内移民離港，增幅超過70 ％，相信反映本身對移民抱猶豫不決態度的港人亦因為最近的措施而落實執行。

有傳英國準備收緊移民政策，文偉成表示，當地政府早前已宣布將加移民醫療保險費約6至7成，故不少人趁生效前申請，但是今年1月的申請數字，已追過去年首季的數字。

▲ 「國際移民及置業博覽會」本周六及周日舉行，已有逾2.5萬人登記入場。(陳靜儀攝)

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記者：黃小冰