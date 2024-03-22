我在這裡等你丨兩大男神劉俊謙范少勳上演花式壁咚　笑稱甜蜜戲碼似拍《流星花園》

▲ 范少勳和劉俊謙在《我在這裡等你》展開一段公路之旅，沿途發現意外轉折與緊密緣份。

兩大男神《幻愛》金像提名男星劉俊謙、《下半場》范少勳大銀幕首度合體，攜手演出年度心動系電影《我在這裡等你》，前導預告片在官網平台上線10天即超過40萬點擊，兩人互動短片亦吸逾20萬次觀看，吸引香港、台灣、星馬網友留言大呼「這一對我可以N刷」！

電影先行宣布台灣定檔5月10日上映，並曝光首支花絮，兩大男神上演「壁咚」、「沙灘咚」、「擋門咚」等各種花式咚。其中一場在汽車旅館的對手戲更狂咚 20 次，導演鄧依涵下指令要范少勳有「氹另一半」的感覺，引得劉俊謙捧腹大笑，以妙語形容：「你好像道明寺，我是杉菜！」

我在這裡等你丨兩大男神首度齊拍電影 劉俊謙范少勳大銀幕合體

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汽車旅館壁咚

影迷敲碗的電影《我在這裡等你》劇情講述劉俊謙飾演的「香港失意作家天宇」和范少勳飾演的「台北混混阿翔」命運般相遇的故事，二人私底下也因合作成好友，劉俊謙透露自己慢熱內向，范少勳則是樂觀率性，兩人性格反差大，卻有著共同話題，邊拍邊分享生活，建立起獨特默契，巧合地呼應片中天宇被阿翔打開內心的關係，因此戲裡戲外都有「看到彼此」的感覺。

電影公司今日同時發佈花絮，網羅兩人超有愛的對望互動，更有許多壁咚畫面，其中一場汽車旅館的壁咚戲描述阿翔帶天宇投宿，入房竟發現是監獄主題情趣房，天宇想逃離結果被阿翔阻攔。

當天范少勳嘗試20幾次不同姿勢的壁咚，由於導演希望阿翔像「氹另一半」對待天宇，范少勳即興加上壞笑表情，沒想到讓劉俊謙忍不住NG爆笑，跟少勳說：「你這樣笑很像道明寺！」引發全場爆笑。

▲ 范少勳和劉俊謙合體演出《我在這裡等你》，片中有多場壁咚戲。

火熱沙灘咚

另一幕天宇和阿翔爭執扭打的「火熱沙灘咚」也是電影一大看點，拍攝時恰逢恆春盛夏，既是高溫又是動作戲，兩人都快體力透支。

而劉俊謙回憶：「我們事先排練很多次，那天超級熱，一路打到他趴在我上面，我雖然看著他，其實眼睛睜不太開，有種要中暑感覺！」兩男神敬業演出，也讓畫面完美呈現激烈中帶點曖昧的氛圍感。

▲ 范少勳和劉俊謙在沙灘上扭打至地，上演火熱的沙灘咚。

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