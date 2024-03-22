頭髮護理｜常染頭髮會致癌？醫生揭真相　世衞：5大建議降低染髮傷害

【網絡熱話/染髮/頭髮/護髮/癌症/致癌物】不少人有染髮習慣，然而最近有傳言指，經常染髮或會誘發膀胱癌。有台灣腎臟科醫生指出，雖然目前有實驗證明染髮劑成分在動物實驗中具致癌性，然而未有任何人體試驗證實會誘發癌症，惟仍有機會對髮質造成傷害，故此醫生有5大建議，可降低染髮傷害。

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拆解「常染頭髮會致癌」迷思

最近網絡上流傳「常染頭髮會致癌」的迷思，台灣腎臟科醫生陳俊宇在當地電視節目《醫師好辣》中指出，世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症學會組織曾進行分析，搜集數十萬人數據發現，常接觸染髮劑的美容及美髮業從業者在罹患膀胱癌的比例有輕微上升，而經常染髮之市民的罹癌機率幾乎沒有變化，與背景也未發現有直接關係，故WHO並未把染髮劑列為致癌物之一。

陳醫生續指，一般染髮劑含有「酚」及「芳香胺」2種化學成分，在過往有動物實驗中被發現確實有致癌性，但在實驗中是把該化學物質大量地直接塗在老鼠身上，因而造成老鼠罹癌，而人類不可能以同樣方式接觸，故此在目前的人類試驗中，沒有任何證據顯示染髮劑會導致任何癌症，包括膀胱癌、淋巴癌或血癌。

5大建議降低染髮傷害

陳俊宇指出，雖然染髮劑未被列為致癌物，但仍有機會對髮質造成傷害，為此WHO曾給予5大建議，有助把染髮傷害降到最低：

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1. 染髮前3天別抓頭：為了避免染髮劑中的酚和芳香胺直接接觸頭皮，建議大家在染髮前3天，即使頭皮痕癢也不要去抓頭，如果因此而出現傷口就可能會讓頭皮在染髮時吸收化學物質。

2. 切勿購買太便宜的染髮劑：現今染髮劑配方持續更新，不少染髮產品的芳香胺含量有所降低，但仍有些價錢便宜的染髮劑恐怕是用低成本的傳統配方，建議盡量避免。

3. 染髮前10天別電髮：電髮的蒸氣會使頭皮毛孔打開，後續進行染髮容易增加吸收染髮劑的機會。

4. 染完頭髮的前幾天多喝水：由於苯酚、芳香胺都會經由腎臟代謝，多喝水有助把這些化學物質代謝掉。

5. 染髮後徹底清潔頭皮

護髮美髮6大營養

台灣營養師林世航曾在Facebook專頁「好食課」中分享有助護髮美髮的6大營養：

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維他命B：例如鮭魚、菠菜、雞肉等；是體內進行能量代謝的重要營養，其中B12與造血有關，為頭髮提供充足血氧。

維他命C：例如奇異果、番石榴、椰菜花等；氧化壓力是頭髮老化變白的主要原因之一，而維他命C是人體重要抗氧化劑，故此能夠降低自由基對頭髮的傷害。

維他命D：例如冬菇、蛋等；有研究指出血中維他命D3濃度較低者，更容易引發早發性白髮。

銅：例如蠔、黑芝麻、黑朱古力等；作為生成黑色素的必要原料，有助產生頭髮黑色素。

鋅：例如蠔、南瓜籽等；有助體內多種酵素發揮作用，以及黑色素的生成。

優質蛋白質：例如白肉、紅瘦肉、蛋等；有助建構頭髮組織，提供頭髮充足營養。

他同時提醒大家，如果想預防長白髮或脫髮就要避免以下3種行為：

進食過量精製加工品： 精製加工品缺乏部分對人體好的微量營養素，長期攝取過量容易造成營養不良。

精製加工品缺乏部分對人體好的微量營養素，長期攝取過量容易造成營養不良。 吸煙： 吸煙習慣容易令體內維他命C和HDL-C（高密度膽固醇）濃度下降，從而更容易引發白頭髮生長。

吸煙習慣容易令體內維他命C和HDL-C（高密度膽固醇）濃度下降，從而更容易引發白頭髮生長。 偏食、不當減肥：兩者均容易造成營養不良，從而引起脫髮及白髮。

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責任編輯：羅嘉欣