  • 24°C
香港時間 : 2024322日 (週五) 18:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊私煙】海關搗元朗私煙儲存倉庫　檢市值1,900萬元私煙

社會 16:50 2024/03/22

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

海關搗元朗私煙儲存倉庫，檢市值1,900萬元私煙。（曾秋文攝）

海關在元朗和屯門展開反私煙行動，昨日（21日）搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲410萬支私煙，市值1,900萬元，應課稅1400萬元。海關扣留5輛貨車和一輛私家車，拘捕一人 。

TOPick一分鐘
兒童健康︱流感病毒可上腦入心　醫生拆解併發症：3情況即求醫

海關稅收罪案調查科調查主任文永輝表示，昨日在元朗逢吉鄉一個貨倉內和一輛貨車上檢獲約310萬支未完稅香煙，發現4輛用作儲存和分銷私煙的貨車。搜查期間人員發現附近一輛可疑貨車，上前截查期間，貨車沒有按指示停下，多次撞向人員的車輛，人員作出警告不果，於是打破車窗並制服46歲男司機。警方稍後到場調查，以涉嫌危險駕駛拘捕司機。

經跟進調查，人員同日早上再搜查停泊在屯門興富街一個停車場內的貨車，在車上檢獲約100萬支私煙。涉案男子已被落案控以處理應課稅品條例所適用的貨品，以及抗拒海關人員等罪，將在明日（23日）於粉嶺裁判法院提堂。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：曾秋文

相關文章

【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
今日 14:17
【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
【校內非禮】涉於中學教員室非禮女職員　前男教師否認控罪排期5月開審
今日 14:35
【校內非禮】涉於中學教員室非禮女職員　前男教師否認控罪排期5月開審
【突發事件】葵涌男子持刀指罵途人　警員擎槍戒備制服
今日 14:52
【突發事件】葵涌男子持刀指罵途人　警員擎槍戒備制服
【打擊走私】海關港珠澳口岸截查貨車　檢市值200萬走私貨拘司機
今日 15:53
【打擊走私】海關港珠澳口岸截查貨車　檢市值200萬走私貨拘司機
【入稟索償】稱遭行使非法武力及工作壓力大　警員入稟向同袍處長索償
今日 16:11
【入稟索償】稱遭行使非法武力及工作壓力大　警員入稟向同袍處長索償

你可能感興趣

【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
今日 14:17
【721事件】涉月台襲黑衣人車廂指嚇乘客　43歲司機認暴動傷人還押4月判刑
【校內非禮】涉於中學教員室非禮女職員　前男教師否認控罪排期5月開審
今日 14:35
【校內非禮】涉於中學教員室非禮女職員　前男教師否認控罪排期5月開審
【突發事件】葵涌男子持刀指罵途人　警員擎槍戒備制服
今日 14:52
【突發事件】葵涌男子持刀指罵途人　警員擎槍戒備制服
罪案 煙草產品 粉嶺 關稅 海關 屯門 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載