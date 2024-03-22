【打擊私煙】海關搗元朗私煙儲存倉庫　檢市值1,900萬元私煙

▲ 海關搗元朗私煙儲存倉庫，檢市值1,900萬元私煙。（曾秋文攝）

海關在元朗和屯門展開反私煙行動，昨日（21日）搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲410萬支私煙，市值1,900萬元，應課稅1400萬元。海關扣留5輛貨車和一輛私家車，拘捕一人 。

海關稅收罪案調查科調查主任文永輝表示，昨日在元朗逢吉鄉一個貨倉內和一輛貨車上檢獲約310萬支未完稅香煙，發現4輛用作儲存和分銷私煙的貨車。搜查期間人員發現附近一輛可疑貨車，上前截查期間，貨車沒有按指示停下，多次撞向人員的車輛，人員作出警告不果，於是打破車窗並制服46歲男司機。警方稍後到場調查，以涉嫌危險駕駛拘捕司機。

經跟進調查，人員同日早上再搜查停泊在屯門興富街一個停車場內的貨車，在車上檢獲約100萬支私煙。涉案男子已被落案控以處理應課稅品條例所適用的貨品，以及抗拒海關人員等罪，將在明日（23日）於粉嶺裁判法院提堂。

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記者：曾秋文