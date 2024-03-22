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機票優惠｜ANA日本機票優惠連稅及行李$3336起　飛東京/大阪/札幌等送免費內陸機

休閒消費 16:53 2024/03/22

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ANA推出日本機票快閃優惠，即日起至3月26日，香港來回東京、大阪、札幌及其他日本城市，票價連稅及行李低至$3,336起。（ANA facebook圖片）

ANA推出日本機票快閃優惠，今日（22日）起至3月26日，香港來回東京、大阪、札幌及其他日本城市，票價連稅低至$3,336起，包23KG寄艙行李，還可同時免費預訂日本國內線航班，可以一次過暢玩多個城市。出發日期由4月17日至11月30日。

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航班編號 NH860 / NH859 $3,358起：
出發日期：2024年4月17日至6月30日、8月19日至9月28日、10月7日至11月30日

航班編號 NH812 / NH811 $3,558起：
出發日期：2024年4月17日至6月30日、8月19日至9月28日、10月7日至10月26日

停留天數：最少停留3天／最多21天內

預訂日期：即日至 2024年3月26日
訂購網址：【按此】

*以上票價已包​括按06/03/2024匯率計算​所​適用​之​稅​項及燃油附加費​/費用​​。

註：
- 免費日本內陸接駁航段
- 免費日本國內線航段必須與國際線航班同時預訂。
- 任何與國際線機票分開預訂的日本國內線機票不適用於是次活動。
- 往日本其他城市須經由東京轉機。

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責任編輯：林綺玲

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