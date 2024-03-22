家庭關係｜入U即被媽媽要求俾家用及一半學費　大一生無奈半工讀：自己都養唔掂

▲ 一名就讀大學一年級的子女稱，其母應該他支付一半的大學學費及給予家用。

「俾唔俾家用」、「俾幾多家用」，是不少父母與子女之間的拉鋸戰題目。有港男在網上發文哭訴，自己甫升大學就被母親要求「俾家用」及負擔自己的一半學費，坦言「連自己都養唔掂」的樓主根本無能為力滿足這個要求，希望求教網友的一些意見。

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樓主在討論區「Dcard」以「老母要我比(俾)家用同埋比(俾)一半學費」為題發文，他稱現正就讀大學一年級，有一名妹妹。樓主透露，自己有做兼職以賺取微薄的收入，以支付每日的早、午、晚三餐洗費及電話費用。

母親認為18歲起便要給家用

雖然家中沒有提供膳食，但樓主的母親認為他住宿在家中，便理所當然地要繳付家用，

無啦啦話要俾家用佢，18歲開始就應該要俾，話我唔知點解變成咁。

樓主透露，他的母親一直是「一個超級唔講道理既人」。中學的時期，對方每星期只給予200元的「食飯錢」給自己，但根本不夠用，都是靠朋友偶爾的幫助才撐過去，否則早已「餓死了」。

雖然想拒絕母親，但樓主也提到，他的妹妹已經畢業並正在上班，所以她有給予家用，在有對比有傷害的情況下，樓主真的不知道怎樣對母親開口說出自己的情況。

網友教樓主與母親「談判」

對於樓主的慘況，網友們一面倒表示同情，「其實仲讀緊書，又無屋企飯，俾咩家用，你當我租客？」、「法國（發覺）自己原來好幸福」、「又要馬兒好，又要馬兒不吃草。」

有網友認為樓主要與母親作「談判」，「冇計㗎啦，要企硬唔交，除非佢肯處理曬3餐先算，鬧你都冇辦法，讀緊書點俾。」對此，樓主表示並不可行，「要佢負責三餐，佢會問我點解唔體諒佢，話咩人哋個仔都係煮俾媽媽食。」

樓主採「敵不動、我不動」策略

有人則獻計，「同佢講：得，我問親戚借，話佢哋聽係你要我借錢俾學費同家用。」、「你話要去借錢交家用，搵返佢做擔保。」不過，樓主暫時認為一動不如一靜，回應網民道，

依家唯有無視佢，佢發癲我真係gg（意指完蛋了）。

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責任編輯︰王明芳