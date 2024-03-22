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失眠救星丨睡前飲熱鮮奶「助眠」？ 　醫生揭真相另推1種飲品助放鬆入眠

都市病 17:59 2024/03/22

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醫生揭開睡前飲熱鮮奶可「助眠」的真相。

【失眠/牛奶/助眠/睡眠】曾有調查有220萬港人正飽受失眠困擾，究竟如何解決失眠? 坊間一直充斥著不同的「偏方」，如睡前飲一杯熱鮮奶。但有醫生卻指出此法其實成效不大，而且更不如攝取澱粉質，並剖析當中2大謬誤，如有助放鬆心情，以及睡前飲。他更指出由於熱鮮奶熱量十分高，因此反建議另一類飲品取代。

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外科醫師江坤俊於節目《江P醫件事》表示，牛奶中有一種成分叫「色胺酸」物質，屬於人體無法合成的胺基酸，而色胺酸可合成血清素及合成的褪黑激素，又正正是睡眠所需。不過，他指由於大腦中有個血腦障壁，會阻礙色胺酸的汲收，因此飲再多的牛奶，並未必有用。他又引述外國研究指，以蛋白質補充的色胺酸與澱粉補充的色胺酸比較，發現後者的血中濃度完勝。

江坤俊解釋指由於牛奶色胺酸上升濃度不高，不太會刺激胰島素分泌，令合成褪黑激素出現阻礙，因此總結牛奶助眠，可能更不如攝取澱粉質。

江坤俊又指，有些人認為熱鮮可以讓人精神較放鬆、容易入眠，但同科學的角度，飲熱水亦有相同效果，其熱量更遠低於鮮奶。他因此建議，睡前反而可以飲熱水取代鮮奶，指牛奶可能會導致蛀牙或過多熱量。最後，他提醒，當補充胺基酸到人體真正合成蛋白質的時間，需要5至6個鐘頭，基本上睡前喝牛奶到成功合成褪黑激素時，可能已經天亮。

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責任編輯：羅嘉欣

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